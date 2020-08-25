Çöpten topladıklarını yeni bir ürünü dönüştürüyor - Son Dakika

Çöpten topladıklarını yeni bir ürünü dönüştürüyor

Çöpten topladıklarını yeni bir ürünü dönüştürüyor Vatandaşların eski eşyalarının yenilenme talebine de yetişemiyor Hobi olarak başladığı işi büyütüp 6 kişiye de ekmek kapısı açan Ahmet Aldemir;

Çöpten topladıklarını yeni bir ürünü dönüştürüyor

Vatandaşların eski eşyalarının yenilenme talebine de yetişemiyor

Hobi olarak başladığı işi büyütüp 6 kişiye de ekmek kapısı açan Ahmet Aldemir;

"Atmak çözüm değil, geri dönüşüme değer vermeye ülkemizin ihtiyacı var"

"Hurdacı arkadaşların getirdiklerini, çöplerden ilgi çekici eşyaları hiç gocunmadan alıyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehirli Ahmet Aldemir, hobi olarak başladığı çöpten toplanan atık parçaları değerlendirme işini, çevredekiler tarafından beğenilmesi ile birlikle mesleğe dönüştürürken, artık gelen taleplere yetişemiyor.

Tepebaşı ilçesinde ikamet eden 40 yaşındaki Aldemir, daha önce bir şirkette organizasyon işi yaparken, işten ayrılarak hobi olarak çöpten toplanan atık parçalarını yeniden hayata dönüştürmeye başladı. Eski işinden memnun olamayan Aldemir, boş zamanını değerlendirmek için başladığı işte, eski mobilyalara sanatsal dokunuşlarla herkesin beğenisini topluyor. Aldemir, yaklaşık 2 yıl önce başlatıp açtığı atölyede, artık hem çöpten alınan parçaları, hem de vatandaşların eski eşyalarının yenilenme talebine yetişemiyorken, bir aylık randevu ile çalışıyor. Hobi olarak ilk adımını attığı işle ailenin geçimini sağlayan Aldemir, atölyede çalışan 6 kişiye de ekmek kapısı açtı.

Tek başına hobi olarak başladığı işe gösterilen ilginin kendisini ticarete ittiğini belirten Ahmet Aldemir bu işe attığı adımlarını anlattı. Aldemir, "Bu işe biz hobi amaçlı başladık. Ben bir tane dolap aldım. İnternetten birkaç video seyrettim, baktım eskitme yapıyorlar. 'Bir-iki tane kendime yapayım' dedim. O sırada da işten ayrılmıştım. 'Ufak bir atölye yapıp kendimi çalışayım' dedim. Baktım çok güzel işler çıkıyor. Hoşuma da gitmeye başladı. Biraz daha büyütelim derken ben bunu internete koydum. Sosyal medyada biraz reklamı yapınca, 'insanlar bana da yapar mısın?' demeye başladılar. 'Sizinkini yapalım', 'onunkini yapalım' derken bu sefer bütün Eskişehir halkına hizmet etmeye başladık. Bütün ürünlerini, evinde ne kadar mobilya varsa yapmaya başladık. Müşterilerin kendi ürünlerinden beğendiklerimiz olursa kendimize istiyoruz, verirlerse bizim oluyor" şeklinde konuştu.

"Ürünler çöpten topluyoruz"

Aldemir, ilk olarak bu ile başlarken ürünleri vatandaşların çöp olarak attıkları, belediye çöp araçlarından aldıkları ile başladığı belirterek, "Biz çoğu ürünü çöpten topluyoruz. Hurdacı arkadaşlarının getirdikleri var. Bu işi yaptığımızı bilen arkadaşların getirdikleri var. Daha sonra bazı belediyede çalışan arkadaşlarımız atılan ürünleri bize getiriyorlar. Biz onları hayata döndürüyoruz tekrar. Yapıyoruz, buraya koyuyoruz ve insanlara sunuyoruz. Tabii çoğunda satmak istemiyoruz, çünkü burada yaptığımız zaman çok güzel oluyorlar, eski haline kıyasla. Ama bir şekilde de gelir elde etmek gerekiyor. Üzerine çok da kar koymadan satıyoruz burada da bir şekilde çarkınız dönmüş oluyor" diye konuştu.

Tabuttan ayakkabılığa, tahtadan lambadere dönüştürülüyor

Bakmak ve görmek arasındaki farkını değerlendirerek vatandaşların getirdiği tabuttan bir ayakkabılık veya bir tahtadan lambader yapan Aldemir, yaptığı işin sürecini dile getirdi. Aldemir, "Biz burayı tasarım ürünleri yapmak için açtık. 'Tasarım yapalım, lambader yapalım, heykeller yapalım, elektrikli süpürgesi parçalarından farklı ürünler yapalım' diye. İşte 'tabuttan ayakkabılık gibi bazı tasarımları Eskişehir'de bir tek bizde var deyip satacağız' diye açtık. Amaç oydu ve öyle de yapıyoruz. Fırsat buldukça pandemi de bize bu konuda yaradı. Pandemide yaptığımız ürünler bunlar. Fırsatımız oldu yapabildik. Böylelikle bize ne kadar farklı bir ürün gelirse, o kadar farklı bir ürün çıkarmaya çalışıyoruz. Kimse bir şey istemezse biz kendimiz bir şeyler çıkartarak, o üründen neler olacağını belirleyerek yapıyoruz. Burada sergiliyoruz. Çoğunu satmak istemiyoruz, ama maalesef ısrarcı olduklarında satmak zorunda kalıyoruz" dedi.

"Arabayla çöplerin yanında durduğum çok oluyor"

Eski eşyaları toplamakta hurdacı arkadaşlardan da yardım aldığını dile getiren Aldemir, bununla yetinmeyip çöplerin yanında bekleyerek ilgi çekici eşyaları hiç gocunmadan aldığını belirtti. Ahmet Aldemir, "Biz bir şey yaptığımızda insanlar şaşırıyor. Mesela sandıktan çiçek sepeti yapmıştık. Bayağı bir talep gördü, ama sonra sandık bulamadık. Beğenildiği zaman çok mutlu oluyoruz. Bizim işimiz geri dönüşüm, çöpten alıyoruz. Geçerken ben arabayı durdurup çok çöpten ürün aldım. Çok beğendiğim ürünler oluyor. Alıyorum, buraya getirdiğim zaman da satmış oluyorlar" dedi.

"Bir kere sattıkları biz yaptıktan sonra geri almak istiyorlar"

Bazı vatandaşlar eski bir eşyayı bir kere sattıktan sonra Aldemir'in elinden geçtiğinde yine geri almak istediği de oluyor. Aldemir bu konuda, "Bazı müşterilerimiz bize verdikleri ürünleri geri bile istediler. Instagram sayfamızda gördüler. Sonra 'ya bunu bana tekrar verir misin?' dedikleri oluyor. "Biz bu kadar beklemiyorduk" diye şaşırıyorlar. Ayağı kırık bir tane sandalye buldum daha işlem görmemişti, bir tane müşterimiz ben bunu alacağım diye akşama kadar dükkandan gitmedi ve en sonunda satmak zorunda kaldık. Bir tane bavuldan sehpamız vardı. Bir hanımefendi "kaç para derseniz alacağım" dedi. Satmamak için yüksek fiyat söylüyorduk. Bu dedim satmamak için son şansım. Tabii bizde kalkıp çok fahiş bir fiyat söylemedik. Onu da zorla aldı. Hatta onu benzer 2 ürün daha vardır, o da aldı. O hamım efendi daha sonra devamlı müşterimiz oldu" dedi.

"Ben yapabiliyorsam herkes yapabilir"

Yaptıkları işin faydasına da değinen Ahmet Aldemir, bu hobi sayesinde geri dönüşümün ne kadar etkili ve önemli olduğunu insanlara gösterdiklerini anlattı. Aldemir, her şeyin hemen çöp olamayacağını, insanların bu bakış açılarını terk etmesi gerektiğinin önemini vurguladı. Yaptıkları işin temelini aslında sanatsal bakış açısı ve geri dönüşüme dayalı olduğunu çıkan güzel işler neticesinde 6 kişiye kadar arkadaşına istihdam sağladığını sözlerine ekleyen Aldemir, şöyle devam etti:

"Geri dönüşüm ülkenin ihtiyacı olan bir şey, bu yaptığımız işi herkes yapabilir. İki senedir yapıyorum. Herhangi bir eğitimim yok. Biraz araştırarak, biraz da yetenekle yapabiliyoruz. Bunu herkes yapmalı bence. İnsanlar evinde yapmalı, atölye açıp yapmalı. Her şey atmak değil. Biz bir ürüne baktığımızda bundan ne olur, ne olmaz görebiliyoruz ki bence bunu herkes fark edebilir, sadece bakış açısını değiştirecek, o kadar. Atmak çözüm değil, alın, yapın, biz burayı yapıp koyduğumuz zaman çok para verip almak istiyorlar halbuki onların çöp diye attıkları bunlar. İşte onu görmüyorlar, görmeleri lazım. Bence buna bizim ülke olarak ihtiyacımız var. İlk aldım bunları yapmaya başladım. Baktım geri dönüşüm gerçekten çok önemli, insanlar buna ilgi duymaya başladı. Bu bir sektör haline geldi bizde. Eskişehir'de tek yapan biziz. Ben tek başına yetmemeye başladım, bu sefer bir arkadaşımızı yanınıza aldık. Öyle böyle derken biz 6 kişilik bir istihdam sağladık Eskişehir'de. Hem insanlara faydamız oldu hem de geri dönüşümü sağlamış olduk böylelikle."

Öte yandan Aldemir, il içi ve il dışından bu işi öğrenmek isten vatandaşlara yardım edeceği de belirtti.

Çöpten topladıklarını yeni bir ürünü dönüştürüyor

Eskişehir, Tepebaşı, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 11:38

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çöpten topladıklarını yeni bir ürünü dönüştürüyor - Son Dakika
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