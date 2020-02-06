Çöpten yemek yeme sömürüsünü zabıtanın dikkati bozdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çöpten yemek yeme sömürüsünü zabıtanın dikkati bozdu - Son Dakika

Çöpten yemek yeme sömürüsünü zabıtanın dikkati bozdu

6 saat önce

Kocaeli'de yanında getirdiği yiyecekleri, çöp konteynerinin içinden çıkartıp yiyen ve vatandaşların duygularını sömüren şahıs, zabıta ekiplerinin dikkati sonucu yakalanarak hakkında cezai işlem uygulandı.

Çöpten yemek yeme sömürüsünü zabıtanın dikkati bozdu, System.String[]

Kocaeli'de yanında getirdiği yiyecekleri, çöp konteynerinin içinden çıkartıp yiyen ve vatandaşların duygularını sömüren şahıs, zabıta ekiplerinin dikkati sonucu yakalanarak hakkında cezai işlem uygulandı.


Kocaeli'de halkın duygularını sömürerek kolay yoldan kazanç eden dilencilerin oyununu zabıta ekipleri bozdu. Gebze ilçesi Atatürk Caddesi'nde çöpten yemek yiyen şahsa vatandaşların para verdiğini gören Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dilenen şahsı takibe aldı. Bir süre şahsı takip eden ekipler, şahsın evden getirdiği meyve ve sebzeleri çöp konteynerinin yanında yiyerek ve çöpten yemek yeme imajı ile vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yolu ile para topladığını tespit etti.


Zabıta Müdürlüğüne götürülen şahsa ilgili kanun maddesi gereğince para cezası uygulayan ekipler vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KOCAELİ

Atatürk Caddesi, Kocaeli, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

65 yaş üstünün toplu taşımadan ücretsiz yararlanmasının devam etmesi için iki farklı formül düşünülüyor
Merter'deki büfe İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getirdi Yurtiçi Kargo, deprem sonrası hassasiyetiyle büyük takdir topladı AK Partili vekiller, bankalar için yeni kanun teklifi verdi

Son Dakika Haberleri
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 17:14:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çöpten yemek yeme sömürüsünü zabıtanın dikkati bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]