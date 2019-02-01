Çöpten Yılda 14 Milyon Kilovat Elektrik Üretiyoruz"

Edirne
Belediye Başkanı Recep Gürkan
, Edirne Katı Atık Yönetim Birliği Çöp Gazı Elektrik Üretim Tesisi'nde saatte bin 600 kilovat elektrik enerjisi üretildiğini söyledi.
Edirne Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısında konuşan başkan Gürkan, Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri'nde işlenen çöplerden elektrik elde edildiğini dile getirdi.
Katı atık bertaraf tesisinin hizmete girmesiyle vahşi çöp depolamaya son verdiklerini ve çöpten elektrik üretmeye başladıklarını belirten Gürkan, "Edirne'nin 60 yıllık kanayan yarası olan vahşi depolama çöpten bugün Türkiye
'nin en nitelikli depolama tesislerinden entegre tesislerinden birini en ucuz maliyetle yaşama geçirdik. Bu tesiste aynı zamanda çöpten elektrik üretiyoruz." dedi.
Tesisin hem vahşi depolamaya son verdiğini hem de çöpten elektrik üretilmesine olanak sağladığını ifade eden Gürkan şöyle devam etti:
"Türkiye'de ilk defa yine Edirne Belediyesi
'nin büyük ortak olduğu Katı Atık Birliği tek kuruş bertaraf ücreti ödemeden günlük 230 ton çöpü bertaraf ediyor. Çöpten elektrik üretimi verdiğimiz bu tesisin karından değil, yine Türkiye'de ilk defa cirosundan yüzde 10 pay alan ilk belediyemiz. Bugün itibarı tesisimizde saatte bin 600 kilovat elektrik üretiyoruz. Yılda 14 milyon kilovat çöpten elektrik üretiyoruz. Bir yıl sonra bu rakam 28 milyon kilovata çıkacak. Bu olağanüstü bir başarı. Belediye başkanı ve belediye meclisimiz 5 yılda hiçbir şey yapmamış olsa bile bu tek başına bir gurur abidesidir."
Gürkan, kentteki alt yapı çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağını da kaydetti.
Toplantıda 9 gündem 3 gündem dışı madde de görüşülerek karara bağlandı.