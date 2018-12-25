Son Dakika Haberleri: Çöpü Dönüştürürken Çiçek de Yetiştiriyorlar

Çöpü Dönüştürürken Çiçek de Yetiştiriyorlar

32 dakika önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin "Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisi", şehrin çöpünü elektrik enerjisine çevirirken oluşan atık ısı da seralarda çiçek üretimi için kullanılıyor.

Çöpü Dönüştürürken Çiçek de Yetiştiriyorlar, System.String[]
Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin "Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisi", şehrin çöpünü elektrik enerjisine çevirirken oluşan atık ısı da seralarda çiçek üretimi için kullanılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir Büyükşehir Belediyesince ITC firmasına yap-işlet-devret modeliyle inşa ettirilen ve 70 milyon liraya mal olan Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisi'nin açılışı haziran ayında gerçekleştirildi.

Tam kapasiteyle çalıştığında 95 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayan tesiste ortaya çıkan atık ısı, tesiste kurulan 2 bin metrekarelik modern serada kenti süsleyen bitkilerin üretimine katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "vahşi depolama alanı" olarak bilinen şehir çöplüğünün, artık elektrik üreten bir yer haline geldiğini belirtti.

Büyükerşen, tesisin sadece enerji üretmekle kalmadığına dikkati çekerek, "Tesisin ortaya çıkardığı atık ısıyı da değerlendirerek kurduğumuz serada bitki üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu tesisimizde üretilen rengarenk çiçekler kış aylarında bile şehrimizin cadde ve bulvarlarını süslüyor." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:36 Kaynak: AA

Dönüşüm, Eskişehir, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eskişehir'de Yaşlı Adamı "Polisim" Diyerek Dolandıranlar İçin Karar Çıktı Köprü Cezalarını Affeden Teklif, Meclis'te Kabul Edildi

Erdoğan'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çalışmalar En İyi Rakamı Belirlemek Üzere Yürütüldü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binali Yıldırım'ın İstifa Etmesine Gerek Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 14:08:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çöpü Dönüştürürken Çiçek de Yetiştiriyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]