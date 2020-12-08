- Çöpün içine düşen köpeği temizlik görevlisi kurtardı - Son Dakika

- Çöpün içine düşen köpeği temizlik görevlisi kurtardı
08.12.2020 13:00
- Çöpün içine düşen köpeği temizlik görevlisi kurtardı Konya'da çöpleri almaya gelen belediye temizlik görevlisi, çöp konteynerine düşen köpeği çöpün içine girip kurtardı.
- Çöpün içine düşen köpeği temizlik görevlisi kurtardı
KONYA - Konya'da çöpleri almaya gelen belediye temizlik görevlisi, çöp konteynerine düşen köpeği çöpün içine girip kurtardı.
Olay, merkez Meram ilçesi Hatıp Caddesi Kozağaç Kavşağı yakınında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, belediye temizlik görevlileri kamyonla çöp topladıkları sırada konteynerin içine düşmüş köpeği fark etti. Temizlik görevlilerinden birisi çöp konteynerinin içine girip köpeği dışarıya çıkarttı. Diğer görevli ise bu anları cep telefonuna kaydetti. Görüntülerde, temizlik görevlisinin konteyneri içerisine girip köpeği çıkartması ve köpeğin uzaklaşması yer alıyor.
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