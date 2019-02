Çöpünü Dağlara Atan Şehir Kaldı mı ?"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'in sorunlarını hazırladıkları projelerle kısa sürede çözeceklerini belirterek, "Bir İzmir resmi çekip ortaya koyuyoruz. Bu dönemde çöplerini dağlara tepelere atan başka şehir kaldı mı?" ifadelerini kullandı.Nihat Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Zeybekci, yerel seçim kampanyası kapsamında Seferihisar ilçesinde vatandaşların sorunlarını dinledi.Kahvehanelerde ve sokakta gördüğü vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinleyen Zeybekci, İzmir'e sahip çıkılmasını istedi.AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek Cumhur İttifakına sahip çıkılmasını isteyen Zeybekci, ilçedeki üreticilerle bir araya geldiği toplantıda da projelerini 10 başlık altında halka açıkladıklarını hatırlattı.Zeybekci, "Ama bir İzmir gerçeği var. Bir İzmir resmi çekip ortaya koyuyoruz. Bu dönemde çöplerini dağlara tepelere atan başka şehir kaldı mı ' Yağmur suları kanalizasyona aktarılıyor, metrekareye 5 litrenin üzerinde yağmur düştüğünde arıtma otomatik olarak devre dışı kalıyor ve körfeze akıyor." ifadelerini kullandı. Menemen ziyaretiZeybekci, Menemen ilçesindeki seçim çalışmaları kapsamında ise AK Parti ve MHP ilçe teşkilatı tarafından organize edilen, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sanayiciler, muhtarlar ve vatandaşların yer aldığı toplantıya katıldı.Zeybekci, burada yaptığı konuşmada ise şunları kaydetti:"İzmir'in kaybolan yıllarını geri kazandırma, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün işaret ettiği muasır medeniyet hedefine taşıma amacıyla aday oldum. Hep aynı şeyi yapıp da farklı sonuç beklenir mi ' Tabiat kuralına aykırı. Zaman kaybetmemek için oyunuzu İzmir'e, geleceğinize verin. "10 numara İzmir" sloganıyla tanıtılan projelerimiz İzmir'i geleceğe taşıyacak. İzmirliler'e verdiğimiz sözümüzü 1 Nisan 'dan itibaren yerine getirmek için adeta seferberlik ilan ederek çalışmalara başlayacağız."Akademisyenlerle yapılan toplantıNihat Zeybekci, aynı günün akşamında ise akademisyenlerin davetli olduğu toplantıya katılarak konuşma yaptı.İzmir'de, geniş bir yelpazede her kesimden farklı insanlarla görüş alışverişinde bulunma imkanı yakaladıklarını dile getiren Zeybekci, burada yaptığı konuşmada ise şunları ifade etti:"İzmir'in önüne bir şeyler koymak istedik. Altyapı, üstyapı, çevre, ulaşım gibi her alanda net tespit edilen temel problemler var. Projelerimizle bu problemleri çözeceğiz. Bunun yanında insana dokunan İzmir'i geleceğe hazırlayan projelerimizi de hayata geçireceğiz. Projelerimiz arasındaki Bilim Teknoloji ve Yazılım Vadisi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesinin arazisi içinde yaklaşık 40 bin dönüm alanda hayat bulacak. Bunun için gerekli hukuki altyapıyı hazırlamak ve proje bazlı teşvikleri hazırlamak gerekiyor. Zaten bakanlığım dönemimde bunlara yönelik önemli çalışmaları hayata geçirdik. Ayrıca burada vergi, enerji, çalışma izinleri, bankacılık konularında avantajlar oluşturacağız ve bu bölgeyi yatırımcı için cazip hale getireceğiz. Dünyanın ilgisini bu bölge çekecek." Kemalpaşa 'da Ahmet Şafak konserine katıldıZeybekci, MHP Kemalpaşa MHP İlçe Başkanlığının Dere Mesire Alanı Atatürk Kültür Merkezinde organize ettiği "Ahmet Şafak ile Mesele Memleket Meselesi" gecesine de katıldı.Konser öncesinde konuşma yapan Zeybekci, "millete hizmetkar olmaya talip olduklarını" söyledi.İzmir'in bir sevda meselesi olduğunu, İzmirlilerle birlikte bir destan yazmak için yola çıktıklarını kaydeden Zeybekci, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin memleket için bir araya geldiğini, Cumhur ittifakına gönül veren herkesin de İzmir için çalışmasını beklediğini ifade etti.Şehir hızlandığında sıkıntıları çözemezlerProgramda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise CHP 'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer 'in HDP 'ye destek veren açıklamalarda bulunduğunu ileri sürerek "Birileri devlete kurşun sıkanlarla ittifak yapıyor, mesele koltuk makam meselesi değil." dedi.Şengül, Bergama 'da sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada ise koltuktan güç alan değil, bulunduğu makama güç veren, millete hizmet etme amacında olan isimleri aday gösterdiklerini belirtti.Şehrin kaderini belirleyecek seçimin 31 Mart'ta yapılacağına işaret eden Şengül, şunları ifade etti:"Elinizi vicdanınıza koyun ve laf değil, iş üretene oyunuzu verin. Birileri, iktidara geldiklerinde şehirleri sakinleştirir, yavaşlatır. Çünkü şehir hızlandığında, sıkıntıları çözemezler. Ama İzmirli, her şeyin farkında. 31 Mart'ta bu zihniyete en güzel cevabı verecek. Öncelikle herkes bilmeli ki bizim her siyasi görüşten vatandaşımıza saygımız var. Elbette farklı görüşler olacak, zaten bunun aksi düşünülemez. Kimseye de bizim gibi düşünün diyemeyiz. Ancak 31 Mart'ta tamamen ideolojik bakış açısıyla oy kullanılması büyük hata olur. Genel seçimde zaten herkes siyasi görüşü doğrultusunda oy kullanıyor. Ancak 31 Mart'ta bir hizmet seçimi yapılacağı unutulmamalı. İzmir ve ilçelerimizin geleceği bu seçimde belirlenecek."