Son Dakika › Güncel › Çopuroğlu, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına video konferans ile katıldı - Son Dakika
Çopuroğlu, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına video konferans ile katıldı
6 saat önce
AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına video konferans ile katıldı.
AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına video konferans ile katıldı.
AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında koronavirüs sebebi ile video konferans şeklinde yapıldı.
Toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Çopuroğlu, "Toplantımızı video konferans şeklinde gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın hitaplarını dinleyip, Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehirlerimizde gerçekleştirilen çalışmaların bilgilendirmesini yaptık. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:04 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz TBMM Adalet Komisyonu, infaz düzenlemesi gündemiyle toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı