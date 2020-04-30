AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, "İç Anadolu İl Başkanları Toplantısı"na katıldı.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı, koronavirüs sebebiyle telekonferans ile gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çopuroğlu, Kayseri'ye daha fazla nasıl faydalı olabileceklerinin gayretinde olduklarını belirtti.

Toplantıda alınan kararların Kayseri'ye hayırlar getirmesini temenni eden Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Genel merkezimizde yaptığımız toplantılarımız, malumunuz koronavirüs sebebi ile telekonferans şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bugün de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, bölge koordinatörümüz Halis Dalkılıç ve il başkanlarımızla birlikte 'İç Anadolu İl Başkanları İstişare Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı oldu. Kayseri genelinde teşkilatlarımız ve il başkanlığı olarak yaptığımız faaliyetleri anlattık. Kayseri'ye nasıl faydalı oluruz bunun istişaresi ile toplantımız sona erdi."