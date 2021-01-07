Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanları Toplantısına katıldı - Son Dakika

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, 81 il başkanının yer aldığı toplantı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir 'in başkanlığında, telekonferans yöntemiyle yapıldı.

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