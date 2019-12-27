Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma ikram etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma ikram etti - Son Dakika

Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma ikram etti

6 saat önce

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili ve önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a pastırma ikram etti.

Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma ikram etti, System.String[]

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili ve önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a pastırma ikram etti.


AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte partisinin Ankara'da düzenlenen 134. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. Çopuroğlu ve Büyükkılıç, toplantı öncesi ve sonrasında birçok bakanlık ve genel müdürlükleri ziyaret ederek Kayseri ile ilgili projeleri konuştu. Değerlendirmelerde bulunarak istişare ettiler. Ankara programı kapsamında Başkan Çopuroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın çocuğunun düğününe katıldı. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet imkanı bulan Başkan Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı ile aralarında geçen sohbette pastırma konuştuklarını ifade etti. Sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Başkan Çopuroğlu ve Büyükkılıç'ın gülümsemeleri dikkat çekti. Çopuroğlu, önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bulunduğu ortamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a pastırma ikramında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine ikram edilen pastırmadan yerken, yine orada bulunanların sohbet sırasında gülümsemeleri dikkatlerden kaçmadı. Çopuroğlu, yaptığı bilgilendirmede, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ile birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın kıymetli evladı Selim ve Melis çiftinin düğün merasimlerine katıldık. Çiftlerimize bir ömür mutluluklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.


Uzun zamandır kentte Milletvekili Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pastırmada Kastamonu, mantıda Kayseri'nin tat olarak lezzetli olduğunu duyurulmuş ve sonrasında Kayseri pastırması ile ilgili ciddi tanıtım çalışmaları olmuştu. Bu tartışmaların olduğu bir ortamda Başkan Çopuroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma ikram etmesi ve Erdoğan'ın ikram edilen pastırmayı yemesinin Kayseri pastırmasının tanıtımı adına en önemli girişim olarak değerlendirildi. - KAYSERİ

Recep Tayyip Erdoğan, Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:00 Kaynak: İHA
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