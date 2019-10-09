Son Dakika Haberleri: Çopuroğlu, mobilya fuarının açılışına katıldı
Son Dakika Güncel Çopuroğlu, mobilya fuarının açılışına katıldı

Çopuroğlu, mobilya fuarının açılışına katıldı

33 dakika önce

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetim kurulu üyeleri 8. Kayseri Mobilya Fuarı'na katıldı.

Çopuroğlu, mobilya fuarının açılışına katıldı, System.String[]

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetim kurulu üyeleri 8. Kayseri Mobilya Fuarı'na katıldı.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, açılış öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çopuroğlu, Kayseri'nin fuar konusunda tecrübeli bir şehir olduğunu, 1200'lü yıllarda Pınarbaşı- Pazarören'de dünyada ilk fuarın yapıldığını belirtti.

Kayseri'nin mobilya ihracatında önemli bir payı bulunduğunu aktaran Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Tabiki bu mobilya fuarı özelde şirketleri ilgilendiriyor ama genelde ise şehrimizi ilgilendiriyor. Çünkü şehrin dinamiklerine ve gelirine, gayri safi milli hasılaya ciddi manada katkı yapan bir sektörümüz. Biz özellikle bu sektörümüzün büyümesi konusunda siyasiler ve iş adamları olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bizden önce gelen siyasilerimiz ve yöneticilerimiz de gayret etmişler. Kayseri'de var olan birlik ve beraberlik ile inşallah önümüzdeki süreçte bu katkı ve gayretler ihracat odaklı devam edecek."

Çopuroğlu, Organize Sanayi Bölgesi tarafından şehre kazandırılan fuar alanının çelik kapı, makine gibi diğer sektörler tarafından da değerlendirilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Mobilya Fuarı, Pazarören, AK Parti, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:58 Kaynak: AA
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