Çopuroğlu'ndan 'Kayserispor' yorumu: "Allah nasip eder bir gün şampiyon oluruz, hedef çok uzak değil" - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayserispor'un ligde kalmasıyla ilgili olarak, "Allah nasip eder bir gün şampiyon oluruz, hedef çok uzak değil" dedi.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ligin son haftasında ligde kalan Kayserispor ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Gönül isterdi ki, daha önceki maçlarda bu işi garantiye almış olalım" diyen Çopuroğlu, "Kayseri büyük bir şehirdir. Hem adı büyük hem de kendi büyüktür. Bir futbol takımının da Süper Lig'den alt lige düşmüş olması hiçbir şey olmasa da moral ve motivasyon açısından ciddi manada şehrimize ve şehrimizdeki insanlarımızı olumsuz etkileyecekti. Gönül isterdi ki, daha önceki maçlarda bu işi garantiye almış olalım. Son gün, son dakika bir başka takımın yenmesine kadar uzayan stresli bir dönem yaşadık. Bunu hepimiz yaşadık ve hepimiz heyecanlandık. Özellikle de Berna başkan çok gayret etti, bu süreçte ciddi destekleri oldu. Son ana kadar bu heyecan devam etti" dedi.

Çopuroğlu, "İnşallah 2021-22 sezonunda son güne kalmayacak. Ligi ortalarda ya da daha yukarlarda bir yerlerde bitirilebilmesi hem bizim hem de vatandaşlarımızın bir umududur. Özellikle bundan sonraki süreçte eğer pandemi bitirse bu şehrin insanı vefalı insandır. Hem statta yerini alır hem de takımını ilk gün ki gibi destekler. Çünkü 1966 yılından beri devam eden bir takım. Bundan sonraki süreçte inşallah güzel günlerde buluşuruz. Belki de Allah nasip eder bir gün şampiyon oluruz. Hedef çok uzak değil" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ