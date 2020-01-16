Çopuroğlu, Siyaset Akademisi ile ilgili açıklamada bulundu - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Siyaset Akademisi ile ilgili bilgi verdi.

Partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Çopuroğlu, Siyaset Akademisinin 19'uncusunun başladığını söyledi.

Çopuroğlu, Siyaset Akademisinin önemini anlatarak, tüm Türkiye'de yankı bulmuş bir faaliyet olduğunu belirtti.

Türkiye'de akademiye daha önce 70 binin üzerinde katılım sağlandığını hatırlatan Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"40 bin vatandaşımıza eğitim sonrası sertifika verildi. Ciddi manada rağbet gören bir uygulama. Genel merkezimizin tayin ettiği konuşmacıların 38 ilimize konuşmaya gitmeleri muhteşem bir tecrübe paylaşımına vesile oluyor. İnsanlar işiyle veya özel hayatıyla alakalı zaman dilimlerinde katılmaları zor olabileceği için bunlara dikkat edilerek uygun zaman dilimlerinde yapılacak. Program 8 hafta sürecek. Her hafta farklı konularda 2 saatlik eğitim verilecek. Ayrıca 4 saat de dijital eğitim verilecek. Şahsen şu andaki müracaat sayısından memnunum. Beklentimizin üzerinde müracaat var. Vatandaşlarımızın akademiye rağbet etmesinin, şehrimize ve şahıslara ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum."

Eğitimler 3 ana başlıkta olacak

Akademi hakkında bilgi veren AR-GE Birim Başkanı Murat Yıldız ise başvuruların 13 Ocak'ta başladığını ve 27 Ocak'ta sona ereceğini ifade etti.

Başvuruların internet üzerinden veya il başkanlığından yapıldığını vurgulayan Yıldız, şubat ayında başlaması planlanan eğitimlerin 3 ana başlıkta olacağını dile getirdi.

Yıldız, akademide konuşulacak konularla ilgili şunları kaydetti:

"Online derslerde anayasa hukuku, dijital dünya, toplumsal yapı ve aile kurumu, yerel yönetimlerde dönüşüm dersleri olacak. Formal yoğunluklu derslerde ise AK Parti dış politikası, Avrupa'da yükselen milliyetçilik ve popülizm, islamafobi ve yabancı düşmanlığı, temel kavramlar ve ideolojiler, ekonomide temel kavramlar ve modeller ile yerli ve milli ekonomik politikalar, Türk siyasal hayatı, sosyal medya ve toplum dersleri verilecek. Tecrübe paylaşımı ve kişisel gelişim derslerinde ise tecrübe paylaşımı, kuruluşundan bu güne AK Parti, medya okuryazarlığı, profesyonel yönetim teknikleri ve stratejik iletişim ve kriz yönetimi hakkında bilgiler verilecek."