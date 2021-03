Çopuroğlu: "Türk hekimleri verdikleri mücadeleyle dünyanın hiçbir ülkesinde rastlanmayan onurlu bir geçmişe sahiptir" - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türk hekimleri verdikleri mücadeleyle dünyanın hiçbir ülkesinde rastlanmayan onurlu bir geçmişe sahiptir" dedi.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, mesajında şunları söyledi:

"Yaşadığımız şu zorlu günlerde sağlığın her şeyden önemli olduğunu bir kez daha anlamış bulunmaktayız. Ülkemizin çağdaşlaşma çabasında, Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren hiç vazgeçmeden verdikleri mücadele ile hekimlerimizin yerini inkar edemeyiz. Türk hekimleri verdikleri mücadeleyle dünyanın hiçbir ülkesinde rastlanmayan onurlu bir geçmişe sahiptir. Bu kahramanca mücadeleyi bugün Covid-19 Pandemi sürecinde, yalnız hekimlerimiz değil tüm sağlık çalışanları ve hatta onların ailelerinin de göstermiş olduğuna tanıklık etmekteyiz. Özellikle vurgulamak gerekir ki insan sağlığı ülkemizde emin ellerdedir. Bir can kurtarmanın bir hayatı sağlığına kavuşturmanın kutsiyetinin bilincinde olan ve her daim varlıklarını bize hissettiren sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Her birinin insanüstü gayretlerini görüyor ve başarılarını takdirle karşılıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, bu kutsal ve onurlu mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren, kendisini insanlara hizmet etmeye adamış tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum." - KAYSERİ