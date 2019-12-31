Çopuroğlu ve Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan'ı ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Hacılar'ın kente ekonomik ve birçok alanda önemli katkı sağladığını belirtti.

Kırsala hizmet götürülmesinde Büyükşehir Belediyesinin önemli hizmetleri olduğunu ve bu hizmetlerin yeni yılda da büyüyerek devam edeceğini anlatan Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Hacılar ilçemiz, Erciyes eteklerinde olması, coğrafi konumu itibarıyla önemli bir ilçedir. Sanayi bakımından şehrimiz ve ülke ekonomimize de önemli katkısı var. Bu noktada ilçemizin daha da gelişmesi adına elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Hacılar'da belediye başkanımız Bilal Özdoğan ve parti teşkilatlarımız da ciddi emek sarf ediyor. Herkese teşekkür ediyorum."