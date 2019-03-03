Son Dakika Haberleri: Çorabın İçinden Çıkan Uyuşturucudan Tutuklandı

Çorabın İçinden Çıkan Uyuşturucudan Tutuklandı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin evde yaptığı aramada, çorabın içine konulmuş 22 gram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan Hamide Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çorabın İçinden Çıkan Uyuşturucudan Tutuklandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin evde yaptığı aramada, çorabın içine konulmuş 22 gram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan Hamide Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi Susam Sokak üzerinde Hamide Ç.'nin evinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı alması üzerine harekete geçti. Eve baskın düzenleyen polislerin yaptığı aramada çorabın içine konuymuş satışa hazır 22 gram bonzai, uyuşturucudan elde edilen 555 TL ile 3 küçük altın ele geçirildi. Gözaltına alınan Hamide Ç., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:32 Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çorlu, Tekirdağ, Güncel
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