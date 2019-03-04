Çorabın İçinden Uyuşturucudan Tutuklandı
1 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde evde yapılan aramada çorabın içine zulalanmış 207 gram bonzai bulunurken, ev sahibi Ö.G. tutuklandı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesinde evde yapılan aramada çorabın içine zulalanmış 207 gram bonzai bulunurken, ev sahibi Ö.G. tutuklandı. Tekirdağ
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde Ö.G.'nin evinde uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine evde arama yaptı. Aramada çekmece içindeki çorabın içine konulmuş 207 gram bonzai ele geçirildi. Polisin bulduğu bonzainin kekik olduğunu savunan ev sahibi Ö.G. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.
- Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:05 Kaynak: DHA
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