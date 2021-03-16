Çorabın içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi (2) - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, çorabın içine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Merzifon- İstanbul kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan otomobilde arama yaptı.
Otomobildeki M.S.S'nin sırt çantasındaki çorabın içine gizlenmiş 80,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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