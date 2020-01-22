Çorabından 5,45 gram uyuşturucu çıktı, tutuklandı - Son Dakika

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Çorabından 5,45 gram uyuşturucu çıktı, tutuklandı
6 saat önce
ADANA'da, 5,45 gram uyuşturucu ile yakalanan Eyüp Can Bol (22), tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:31 Kaynak: DHA
ADANA'da, 5,45 gram uyuşturucu ile yakalanan Eyüp Can Bol (22), tutuklandı.Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı. Teknik ve fiziki takip ile kimliği belirlenen Eyüp Can Bol, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin, çoraplarının içinde 5,45 gram uyuşturucu bulundu. Bol, sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.
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