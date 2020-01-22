Çorabından 5,45 gram uyuşturucu çıktı, tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorabından 5,45 gram uyuşturucu çıktı, tutuklandı - Son Dakika

Çorabından 5,45 gram uyuşturucu çıktı, tutuklandı

6 saat önce

ADANA'da, 5,45 gram uyuşturucu ile yakalanan Eyüp Can Bol (22), tutuklandı.

Çorabından 5,45 gram uyuşturucu çıktı, tutuklandı, System.String[]

ADANA'da, 5,45 gram uyuşturucu ile yakalanan Eyüp Can Bol (22), tutuklandı.Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı. Teknik ve fiziki takip ile kimliği belirlenen Eyüp Can Bol, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin, çoraplarının içinde 5,45 gram uyuşturucu bulundu. Bol, sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.


Eyüp Can Sağlık, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:31 Kaynak: DHA
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