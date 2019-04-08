Son Dakika Haberleri: Çorabını 10 Günde Bir Değiştiren Adam - Kocakarı Ansiklopedisi#3

Çorabını 10 Günde Bir Değiştiren Adam - Kocakarı Ansiklopedisi#3

1 saat önce

Merhaba arkadaşlar.

Merhaba arkadaşlar. Kanalımızın yeni serisi olan "KOCAKARI ANSİKLOPEDİSİ" nin üçüncü bölümünde sizden gelen soruları, Volkan'ı, Volkan ile hayatı ve volkanın özelliklerini sizlere anlattım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:19 Kaynak: Youtube

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