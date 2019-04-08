Çorabını 10 Günde Bir Değiştiren Adam - Kocakarı Ansiklopedisi#3
1 saat önce
Merhaba arkadaşlar.
Merhaba arkadaşlar. Kanalımızın yeni serisi olan "KOCAKARI ANSİKLOPEDİSİ" nin üçüncü bölümünde sizden gelen soruları, Volkan'ı, Volkan ile hayatı ve volkanın özelliklerini sizlere anlattım.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:19 Kaynak: Youtube
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