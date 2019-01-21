Son Dakika Haberleri: Çorak topraklara hayat veren kadın

Çorak topraklara hayat veren kadın

41 dakika önce

Ankara'da 14 yıl akademide ve bakanlıklarda görev yaptıktan sonra memleketine, toprağa dönen Oluş Molu, çorak arazi kabul edilen toprakları kadın eli ile üretim alanına dönüştürdü.

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Ankara'da 14 yıl akademide ve bakanlıklarda görev yaptıktan sonra memleketine, toprağa dönen Oluş Molu, çorak arazi kabul edilen toprakları kadın eli ile üretim alanına dönüştürdü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:45 

Ankara, Ekonomi
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