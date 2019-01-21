Çorak topraklara hayat veren kadın
41 dakika önce
Ankara'da 14 yıl akademide ve bakanlıklarda görev yaptıktan sonra memleketine, toprağa dönen Oluş Molu, çorak arazi kabul edilen toprakları kadın eli ile üretim alanına dönüştürdü.
Ankara
'da 14 yıl akademide ve bakanlıklarda görev yaptıktan sonra memleketine, toprağa dönen Oluş Molu, çorak arazi kabul edilen toprakları kadın eli ile üretim alanına dönüştürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:45
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