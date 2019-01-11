Son Dakika Haberleri: Çorak topraklarda organik tarım yapan , şarap üreten bir kadının azim dolu hikayesi

Çorak topraklarda organik tarım yapan , şarap üreten bir kadının azim dolu hikayesi

28 dakika önce

Kayseri'de organik tarımı profesyonel biçimde hayata geçirmeyi başaran Oluş Molu, çorak arazi kabul edilen toprakları kadın eliyle bir üretim alanına dönüştürdü.

Çorak topraklarda organik tarım yapan , şarap üreten bir kadının azim dolu hikayesi, System.String[]
Kayseri'de organik tarımı profesyonel biçimde hayata geçirmeyi başaran Oluş Molu, çorak arazi kabul edilen toprakları kadın eliyle bir üretim alanına dönüştürdü. Kendi bağında yetiştirdiği üzümler ile şarap sektörüne de adım atan Molu, Kayseri'nin ilk kadın şarap üreticisi olmayı başardı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:00 

Kayseri, Ekonomi
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