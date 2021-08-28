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"Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nden bu yıl 100'ün üzerinde fosil çıkarıldı - Son Dakika

"Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nden bu yıl 100'ün üzerinde fosil çıkarıldı

28.08.2021 16:34

Çankırı'daki "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde bu yıl yürütülen kazı çalışmalarında, aralarında 9 milyon yıllık geyik, fil gibi türlere ait 100'ün üzerinde fosil bulundu.

Çankırı'daki "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde bu yıl yürütülen kazı çalışmalarında, aralarında 9 milyon yıllık geyik, fil gibi türlere ait 100'ün üzerinde fosil bulundu.

Fatih Mahallesi'ndeki lokalitede 1997'den bu yana süren kazı çalışmaları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında devam ediyor.

Bugüne kadar milyonlarca yıllık pek çok kalıntıya ulaşılan kazılar kapsamında bu yıl farklı türlere ait 100'ün üzerinde fosil çıkarıldı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Araştırma Görevlisi ve Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Alper Yener Yavuz, AA muhabirine, bu sezon temmuz ayında başladıkları kazı çalışmalarında sona geldiklerini söyledi.

Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nin önemli bir alan olduğuna işaret eden Yavuz, "İyi bir sezon geçirdik aslına bakarsanız. Daha önce olmayan, bulamadığımız, yani izlerini bildiğimiz, daha önce Maden Tetkik ve Aramadan da fosillerini bildiğimiz geyiklere ait fosil örnekleri fazlaca çıktı. Yine fil örnekleri, kırılmamış olarak iki farklı türe ait fosiller çıktı." dedi.

Lokalitede bugüne kadar 30'dan fazla türe ait fosil bulunduğuna dikkati çeken Yavuz, "Üç farklı tür atımız var. Sırtlanlara ait üç farklı türümüz var. Bunların yanında koşucu sırtlanlarımız var. Bir de günümüz çizgili sırtlanlarına yakın türümüz var, daha çok kapalı ortamlarda yaşayan. Bunun yanı sıra meşhur olan kılıç dişli kaplanımız, üç farklı gergedan türümüz, geçen sene tespit ettiğimiz kahverengi ayı boyutunda ayı türümüz var. Hayal edecek olursak şöyle bir ortamla karşı karşıyayız. Hem açık alanların olduğu ama bu açık alanlar savan alanlar değil, otlaklar daha çok, hem böyle alanlarımız var hem de çok ciddi kapalı orman formlarının olduğu bir yer aslına bakarsanız Çorak Yerler." diye konuştu.

Bugüne kadar 5 binin üzerinde fosile ulaşıldı

Yavuz, fosilleri yapısına göre değerlendirdiklerini ve onlara numara verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Karakterleri olan fosilleri değerlendirirken ölçülebilir olanlara numara veriyoruz. Daha sonra üzerinde çalışma yapılabilecek fosillere numara veriyoruz. Bu fosiller 4 bin civarına yaklaştı. Bunun yanında numara vermediğimiz değerli fosiller de var. Bu şekilde baktığımızda 5 binin üzerinde fosil vardır. Burası bir cep, bir lokalite. Zaten normalde buradan Çankırı'ya giderken yol üzerinde de fosil bulabilirsiniz. Burayı değerli kılan şey zaten bütün hepsinin burada birikmiş olması. Burası bir göl kenarı. Göl kenarına ciddi şekilde sel dalgası gelip üzerinin hızlı şekilde kille kapanmasıyla tamamen oksijen kesilince fosilleşme başlamış oluyor."

Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi nden bu yıl 100'ün üzerinde fosil çıkarıldı
Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi nden bu yıl 100'ün üzerinde fosil çıkarıldı
Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi nden bu yıl 100'ün üzerinde fosil çıkarıldı
Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi nden bu yıl 100'ün üzerinde fosil çıkarıldı
Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi nden bu yıl 100'ün üzerinde fosil çıkarıldı

Ankara Üniversitesi, Çankırı, Fatih, Fosil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nden bu yıl 100'ün üzerinde fosil çıkarıldı - Son Dakika


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