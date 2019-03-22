Son Dakika Haberleri: Çorakçılar Mahallesi Gönülden Buluşma

Çorakçılar Mahallesi Gönülden Buluşma

1 saat önce

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'nin merkez mahallelerinden Çorakçılar, Aydınlıkevler ve Küçükmustafa'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Çorakçılar Mahallesi Gönülden Buluşma, System.String[]
Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'nin merkez mahallelerinden Çorakçılar, Aydınlıkevler ve Küçükmustafa'da vatandaşlarla bir araya geldi.

31 Mart seçimleri için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Başkan Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, ilçe kadın kolları, ilçe gençlik kolları, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyesi adaylarıyla gönüllere girmek için gayretlerini sürdürüyor.

Kırsal ve merkez demeden Melikgazi'deki her kalpte yer edinmeye çalışan Başkan Palancıoğlu, vatandaşların sevgisiyle karşılanıyor. Sıcak ve samimi mahalle toplantılarına bir yenisini ekleyen Palancıoğlu, Çorakçılar, Aydınlıkevler ve Küçükmustafa mahalle sakinleriyle sohbet etti. Palancıoğlu, projelerin yer aldığı sunumun ardından yaptığı konuşmasına, "Allah'ın izniyle Melikgazi'yi güzel bir beş yıl bekliyor. Gece gündüz çalışacağız." diyerek başladı.

Ev hanımı titizliğinde Melikgazi için projeler hazırladığını belirten Palancıoğlu, "Projelerin bizzat içine giriyorum, sanki onları yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, "Nasip olursa 1 Nisan'dan itibaren Melikgazi'de hizmet edeceğiz. Ama şuanda Türkiye'nin meselesi, belediye başkanlığı seçimi değil. Beş yıldır da değildi, on yıldır da değil. Türkiye'nin bölünmesi, parçalanması için mücadele ediliyor. Bu yüzden birlik ve beraberlik içinde olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." dedi.

Melikgazi'de hayata geçireceği projelerden bahseden Palancıoğlu şöyle konuştu: "Teknoloji atölyeleri, teknoloji liseleri kuracağız. Kadınlarımızla, gençlerimizle, çocuklarımızla ilgili projeleri hayata geçireceğiz ve toplumsal birlik, beraberlik, huzur ve refahı pekiştireceğiz. Sizlerin desteği ve duasıyla sorunları hep birlikte aşacağız."

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ise, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, güçlenerek yoluna devam ediyor. Bunu sürdürebilmesinin yolu da yine seçimlerden zaferle çıkabilmesi." diyerek seçimlerinin önemine dikkat çekti.

MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş ta, yerel seçimlerin sadece Melikgazi'yi ilgilendirmediğini dile getirerek, "Bu iş artık ülke, memleket, beka meselesine dönüştü." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından mahalle sakinlerinin görüş, istek ve talepleri dinlenirken, fotoğraf çekinme istekleri geri çevrilmedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:12 Kaynak: İHA

Talas, AK Parti, Melikgazi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muharrem İnce'den Genel Başkanlık Sorusuna Yanıt: Bende İstiyorum AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan, İstanbul İçin 500 Bin İstihdam Açıklaması Kenan Sofuoğlu Belediye Başkan Adayıyla Motosiklete Bindi Ankapark'ta Rollercoaster Bozuldu, Vatandaşlar Raylardan Yürüyerek İndirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 15:16:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorakçılar Mahallesi Gönülden Buluşma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]