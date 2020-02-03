Çorap atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu - Son Dakika

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Çorap atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu
6 saat önce
Kapaklı ilçesindeki bir çorap üretim atölyesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:12 Kaynak: AA
Kapaklı ilçesindeki bir çorap üretim atölyesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Yıldız Caddesi'nde bir apartmanın bodrum ile ilk iki katında faaliyet gösteren çorap atölyesinde yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Maddi hasarın oluştuğu atölyede yangının elektrik aksamından kaynaklandığı ileri sürüldü.
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