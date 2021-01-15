Çorap hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Başkentin en işlek caddelerinden birindeki seyyar satıcı tezgahından yapılan hırsızlık, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, seyyar tezgahın yanına gelen ve bir müddet burada bekleyip etrafı izleyen zanlının torba içindeki çorapları alarak uzaklaşması yer alıyor.

Sıhhiye Köprüsü'nün altında çorap tezgahı açan Aytaç Yılmaz, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iş bulmadığını ve ailesinin geçimini sağlamak için seyyar satıcılık yaptığını söyledi.

Yılmaz, yaklaşık 4 aydır çorap sattığını, bu süre boyunca tezgahından 2 kez hırsızlık yapıldığını belirtti.

Yaşadığı son hırsızlığın tezgahını önüne kurduğu büfenin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdığını anlatan Yılmaz, sermayesini kaybetmekten duyduğu mağduriyeti dile getirdi.

Yılmaz, "Mağdur durumdayım, yetkililerin bu konuda yardımını bekliyorum." dedi.