Son Dakika Haberleri: Çorap ve Kuruyemiş Poşetinin İçinde Uyuşturucu Madde Bulundu

Çorap ve Kuruyemiş Poşetinin İçinde Uyuşturucu Madde Bulundu

1 saat önce

BEYOĞLU'nda, kentsel dönüşüm nedeniyle terk edilmiş binalar yönelik yapılan narkotik operasyonunda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorap ve Kuruyemiş Poşetinin İçinde Uyuşturucu Madde Bulundu, System.String[]
BEYOĞLU'nda, kentsel dönüşüm nedeniyle terk edilmiş binalar yönelik yapılan narkotik operasyonunda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler, çorap içine ve kuruyemiş poşetine saklanmış olarak bulundu. 2 kişinin gözaltına alındığı hareketli operasyon kameraya yansıdı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotimler, İstiklal Mahallesi'nde kentsel dönüşüm yapılacağı için boşaltılan binalarda uyuşturucu madde gizlendiği ihbarı üzerine baskın düzenledi. Polis, metruk binaların içinde ve çatılarda arama yaptı. 'Gold' adlı narkotik polis köpeğinin de katıldığı aramalar sonucunda, metruk bir binada, çorap içine ve kuruyemiş poşetine saklanmış uyuşturucu madde bulundu.

Baskın sırasında, metruk binaların çevresinde dolaşan 2 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:41 Kaynak: DHA

Narkotik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuhuş Operasyonunda Yakalanan Kadında Frengi Hastalığı Tespit Edildi Ahmet Kural'dan Uyuşturucu Açıklaması: Bir Takım Hatalarım Oldu Erdoğan, 49 Kişinin Katledildiği Saldırı Sonrası Yeni Zelanda Devlet Başkanı ile Görüştü 49 Kişinin Hayatını Kaybettiği Terör Saldırısına Futbol Dünyası Sessiz Kalmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 19:34:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorap ve Kuruyemiş Poşetinin İçinde Uyuşturucu Madde Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]