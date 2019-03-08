Son Dakika Haberleri: Çorapların İçerisine Gizlenmiş 150 Gram Eroin Ele Geçirildi

Çorapların İçerisine Gizlenmiş 150 Gram Eroin Ele Geçirildi

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin eve düzenlediği operasyonda, çorapların arasına gizlenmiş 150 gram eroin ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Çorapların İçerisine Gizlenmiş 150 Gram Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin eve düzenlediği operasyonda, çorapların arasına gizlenmiş 150 gram eroin ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Hıdırağa Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Eve baskın yapan polis, koltuğun altındaki torbada bulunan çorapların içerisine gizlenmiş 150 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, Mehmet Y. gözaltına alındı.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:29 Kaynak: DHA

Çorlu, Tekirdağ, Güncel
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