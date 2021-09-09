Çoraptan 200 gram eroin çıktı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda çorap içerisine gizlenen 200 gram eroin ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince, halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışma yapıldı. Bu kapsamında tespit edilen bir şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapan polis, siyah renkli çorap içerisinde şeffaf poşete sarılı satışa harız halde fişeklenmiş yaklaşık 200 gram eroin maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde kalıntılarının bulunduğu vakumlu şeffaf poşet ve uyuşturucu madde fişeklemekte kullanılan makas, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar da para ele geçirdi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan ve uyuşturucu madde ticareti suçlaması ile gözaltına alınan E.Ö. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ