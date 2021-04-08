Çoraptan bebek ve oyuncak yapmayı öğrendiler - Son Dakika

Çoraptan bebek ve oyuncak yapmayı öğrendiler

08.04.2021 10:48
Çoraptan bebek ve oyuncak yapmayı öğrendiler, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü ile Mersinden Kadın Kooperatifi'nin iş birliğinde yürütülen 'Evimiz Atölye Projesi' kapsamında düzenlenen 'Çoraptan Bebek/ Oyuncak Yapım Kursu'na katılan ve eğitimlerini başarı ile tamamlayan...

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü ile Mersinden Kadın Kooperatifi'nin iş birliğinde yürütülen 'Evimiz Atölye Projesi' kapsamında düzenlenen 'Çoraptan Bebek/ Oyuncak Yapım Kursu'na katılan ve eğitimlerini başarı ile tamamlayan 51 kadına katılım belgeleri, Başkan Vahap Seçer ve Meral Seçer tarafından verildi.

Pilot mahalle olarak belirlenen Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi ile Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yaşayan 51 kadın, çoraptan bebek ve oyuncak yapım kursunu başarı ile tamamladı. Kursu tamamlayan kadınlara katılım belgeleri Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde açık alanda pandemi kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen törenle verildi. Törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Turgutreis Mahalle Muhtarı Ahmet Eldeniz, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, gönüllü eğitmenler ve üretici kadınlar katıldı.

"Pandeminin sizde oluşturduğu sorunları çözmeyle mükellefiz"

Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları etkinlikte açık havada ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiklerini vurgulayan Seçer, "İnsanların geçim etmesi lazım. 'Evde kalın, sokağa çıkmayın, iş yerlerini kapatın' demek kolay ama bir de bu insanların durumuna bir bakmak lazım. Ekonomisine, psikolojisine, aile düzenine bakmak lazım. Oraya baktığınız zaman işin içinden çıkamayız. Devlet; bunun içerisinde belediye de var, ben de varım, benim de görev alanım, üzerine düşeni yapmakla mükelleftir. Yani bir taraftan biz size, 'şu şekilde yaşayacaksınız, davranacaksınız, sokağa çıkmayacaksınız' derken diğer taraftan bunların sizde oluşturduğu sorunları da çözmeyle mükellefiz. Bunu yerine getirmek zorundayız" dedi.

"Herkesi sarıp sarmalamakla, sevmekle, onların yanında olmakla zorunluyuz"

Pandemi sürecinde Tarsus'tan Anamur'a kadar durmaksızın çalıştıklarını ifade eden Seçer, "Her noktaya, her insana ulaşmaya çalıştık. Bunu iyi niyetle, insanları ayırmadan, kayırmadan yaptık. Sandıktan çıkana kadar siyasiyiz, bir partinin adayıyız, bir dünya görüşünün belediye başkan adayıyız ama sandıktan çıktıktan sonra biz hiçbir fark gözetmeden, bölgesel, etnik, mezhepsel, din, inanç, siyasal fark gözetmeden herkesi sarıp sarmalamakla, sevmekle, onların yanında olmakla zorunluyuz. Bu insanen de vicdanen de böyle. Siyaseten de böyle olması gerekiyor" diye konuştu.

Başkan Seçer, pandemi sürecinde vatandaşların ekonomik anlamda yaşadıkları sıkıntıyı en aza indirmek adına çalıştıklarını söyledi.

"Bu oyuncakları çocuklarımıza çok büyük mutlulukla dağıtma imkanı bulacağım"

Kadınların çoraptan yaptıkları oyuncakları Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak temin edip çocuklara ulaştıracaklarını belirten Seçer, "Burada 51 bacım var, kardeşim var. Bunlar oyuncak yapımı konusunda eğitmenlerimizden bu işi öğrendiler ve yapmaya başladılar. Biz de bunları kooperatifle işbirliği yaparak sizlerden alıp çocuklarımıza çok değerli bir hediye olarak sunacağız. Hediyenin değeri onun parasal değerinde değil onun anlamında. Bir emek vermiş kadınlarımız. Burada hep meşakkatli hayat yaşayan, emek eden kadınlar var. Sizlerin hayatı öyle çok rahat değil, bunların farkındayız. Sizin yaptığınız her işin de değeri çok farklı. Belediye olarak bu oyuncaklardan edineceğiz. Bunları çocuklarımıza çok büyük mutlulukla dağıtma imkanı bulacağım" şeklinde konuştu.

Projede emeği geçenlere, Mersinden Kadın Kooperatifi'ne, katkı veren mahalle muhtarlarına ve Büyükşehir çalışanlarına teşekkür eden Seçer, "Bu ilk ve son olmamalı. Kadınlara önem veriyoruz. Anlayış olarak böyle. Çocukları çok seviyoruz, çok önem veriyoruz. Kadın-çocuk bunlar birbirinden ayrılmayan bir bütün, bunu da biliyoruz. Hepimizin ailesi var. Çocuk sahibiyiz. Ben de babayım. Eşim de bir anne. Annelik-babalık duygularını taşıyoruz. Onun için sizin yerinize kendimizi koyabiliyoruz, anlayabiliyoruz. Bu önemli. İnşallah çok daha güzel işler yapacağız bu güzel şehrimizde" ifadelerini kullandı.

Eğitimlerini tamamlayan kadınlar katılım belgelerini alırken, çocukları da Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde dolu dolu bir gün geçirme fırsatı elde etti. Başkan Seçer ve Meral Seçer de eğitim alan kadınların çocuklarına hikaye kitapları ve aile oyunlarından hediye etti. Seçer son olarak ise Survivor Kafe'de vakit geçiren çocukları da selamlayıp, Meral Seçer ile birlikte hikaye kitabı ve aile oyunlardan armağan etti. - MERSİN

Çoraptan bebek ve oyuncak yapmayı öğrendiler
Çoraptan bebek ve oyuncak yapmayı öğrendiler
Çoraptan bebek ve oyuncak yapmayı öğrendiler

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çoraptan bebek ve oyuncak yapmayı öğrendiler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Temposunu yükselten Mesut Özil, forma istedi ama bu reddedildi Temposunu yükselten Mesut Özil, forma istedi ama bu reddedildi Vatandaştan Serdar Ortaç'ı dumur eden sözler: Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya adam değilsin Vatandaştan Serdar Ortaç'ı dumur eden sözler: Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya adam değilsin Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı Kan donduran gerçeği tırnaklarındaki doku ele verdi! Yaşlı adamın katili, torunu çıktı Kan donduran gerçeği tırnaklarındaki doku ele verdi! Yaşlı adamın katili, torunu çıktı Türkiye'den kaçıracaktı! Havalimanında 3 bin sülükle yakalanan adama ceza yağdı Türkiye'den kaçıracaktı! Havalimanında 3 bin sülükle yakalanan adama ceza yağdı Kendilerini astronota benzeten Rizeli 4 gence Rusya'dan davet geldi Kendilerini astronota benzeten Rizeli 4 gence Rusya'dan davet geldi Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek

Son Dakika Haberleri
12:16 Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevinden ayrıldı
12:02 Salgında 1 yılı geride bırakan Türkiye'de vahim tablo! Günlük vefat sayısı 276 ile rekor seviyeye yükseldi
11:53 Erdoğan sinyali verdi, gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi! Ramazan'da tam kapanma olacak mı?
11:39 Bakan Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki koltuk gerilimine ilişkin açıklama: Uluslararası protokol kuralları uygulandı
20:20 Ekiplerin aylardır aradığı adamın cansız bedeni parçalara ayrılmış şekilde bulundu
20:01 Perşembe gününe dikkat! Meteoroloji Marmara'yı uyardı: Sıcaklıklar 10 derece azalacak
19:48 AK Parti Milletvekili Belgin Uygur kürsüde konuştuğu sırada fenalaştı
19:39 Adı 'yasak aşk' iddialarına karışan Gemlik Belediye Başkanı itiraf etti: Bu 2 yetişkinin karşılıklı yaptığı hata
19:19 Yeni kısıtlamalar mı geliyor? Erdoğan: Ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmeyi amaçlıyoruz
12:14 Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı
Galatasaray'a yeni tesisler pahalıya patladı, kulübün kasasında maliyeti karşılayacak para yok Galatasaray'a yeni tesisler pahalıya patladı, kulübün kasasında maliyeti karşılayacak para yok         
12:11
Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı         
11:49
1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı 1 yıl geçti ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük vefat sayısı 276 ile en yüksek seviyeye çıktı         
11:15
Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi         
10:51
Türkiye'nin konuştuğu İkranur cinayetinde iddianame hazır! Katil amca ve destekçisi hala için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu İkranur cinayetinde iddianame hazır! Katil amca ve destekçisi hala için istenen ceza belli oldu         
10:15
Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler         
09:56
Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik         
09:50
DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yeniden harekete geçti! Suriye'de 3 yıl sonra en büyük saldırı DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yeniden harekete geçti! Suriye'de 3 yıl sonra en büyük saldırı         
09:24
Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi         
08:44
Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi         
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi         
07:34
Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı         
20:38
Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor         
20:34
'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz         
17:40
Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar         
17:00
İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı         
13:58
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç         
11:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 12:25:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çoraptan bebek ve oyuncak yapmayı öğrendiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei