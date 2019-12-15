Çorba çeşmesi yabancı kanalların ilgisini çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorba çeşmesi yabancı kanalların ilgisini çekti - Son Dakika

Çorba çeşmesi yabancı kanalların ilgisini çekti

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesinin Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'ne yaptırdığı çorba çeşmesi Rusya televizyon kanalının ilgisini çekti.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'ne yaptırdığı çorba çeşmesi Rusya televizyon kanalının ilgisini çekti.

Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin kış aylarında faydalanmaları için yapılan çorba çeşmesini Rusya'nın dünyaca ünlü TV kuruluşlarından RT kanalı haberlerine taşıdı. Kanalın sosyal medya hesaplarından da paylaştığı görüntülerde çorba çeşmesi, yerleşkedeki öğrenciler ve bir öğrenciyle röportaj yer alırken, görüntü İngilizce alt yazıyla desteklendi. Milyonlarca kişinin takip ettiği sosyal medya kanallarında yayınlanan görüntüler 2 günde yaklaşık 75 bin kişi tarafından izlendi.

(İHA)

Çorba çeşmesi yabancı kanalların ilgisini çekti

Uludağ Üniversitesi, Rusya, Bursa, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:35 Kaynak: İHA
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