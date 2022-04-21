Çorba içme bahanesiyle eve götürdüğü kız arkadaşını döven sanık 22,5 yıl hapis talebiyle yargılanıyor - Son Dakika
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Çorba içme bahanesiyle eve götürdüğü kız arkadaşını döven sanık 22,5 yıl hapis talebiyle yargılanıyor

21.04.2022 16:11
Çorba içme bahanesiyle eve götürdüğü kız arkadaşını döven sanık 22,5 yıl hapis talebiyle yargılanıyor

Ankara'da hasta olduğundan kendisine çorba yapması için eve götürdüğü kız arkadaşını darp etmek ve cinsel saldırıdan 22,5 hapis cezası talebiyle tutuksuz olarak yargılanan sanık hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi.

Ankara'da hasta olduğundan kendisine çorba yapması için eve götürdüğü kız arkadaşını darp etmek ve cinsel saldırıdan 22,5 hapis cezası talebiyle tutuksuz olarak yargılanan sanık hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Ceyhun A. katılmazken, Ecem Ö. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. İnternetten tanıştığı Ceyhun A. ile yaklaşık 4 ay görüşen Ecem Ö., iddiaya göre hasta olduğu için midesinin ağrıdığını söyleyen erkek arkadaşına çorba yapmak için evine gitti. Ceyhun A.'nın Ankara Keçiören'de bulunan evine giden Ecem Ö., iddiaya göre sevgilisinden önce fiziksel şiddet gördü, ardından da cinsel saldırıya uğradı. Durumu arkadaşına haber veren Ecem Ö., Ceyhun A.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bugün görülen duruşmada hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'hakaret', 'basit yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen tutuksuz sanık hakkında tutuklama kararı verilerek duruşma ertelendi. - ANKARA

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Mahkeme, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorba içme bahanesiyle eve götürdüğü kız arkadaşını döven sanık 22,5 yıl hapis talebiyle yargılanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorba içme bahanesiyle eve götürdüğü kız arkadaşını döven sanık 22,5 yıl hapis talebiyle yargılanıyor - Son Dakika
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