Çorba ikramı kar altında da devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorba ikramı kar altında da devam ediyor - Son Dakika

Çorba ikramı kar altında da devam ediyor

6 saat önce

Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan öğrencilere çorba ikramı kar yağışında da aralıksız devam ediyor.

Çorba ikramı kar altında da devam ediyor, System.String[]

Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan öğrencilere çorba ikramı kar yağışında da aralıksız devam ediyor.


Belediye ekipleri tarafından sabah derse giden Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerine çorba ikram etti.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatıyla başlayan uygulama, öğrencilerin sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla yapılıyor.


Üniversitenin girişindeki stantta gelen öğrenciler kendilerine ikram edilen çorbaları alarak sınıflarına geçerken, gerçekleşen hizmetten memnun olduklarını ifade ederek Başkan Köse'ye teşekkür etti.


Başkan Köse, "Tüm çabamız Safranbolu'muza çok daha iyi hizmet verebilmektir. Bu vesile ile belediye hizmetlerinin yalnızca rutin temizlik, asfalt ya da kaldırım yapmak değil, vatandaşlarla iç içe, sosyal yönden de yanlarında olduğumuzu hissettirmektir. Başlattığımız uygulama ile sabah okula yetişme telaşı ile kahvaltı yapamayan öğrencilerimizin güne sıcak bir başlangıç yapmalarını sağlamak istedik" dedi. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Karabük, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Lüks aracına binen sürücü, direksiyonu görmeyince neye uğradığını şaşırdı
Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu hayatını kaybetti 5 yıldızlı otelin restoran müdürü, otomobilinde ölü bulundu Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı

Son Dakika Haberleri
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 18:54:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorba ikramı kar altında da devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]