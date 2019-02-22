Son Dakika Haberleri: Çorba İkramıyla Kalpleri Isıtıyorlar

Çorba İkramıyla Kalpleri Isıtıyorlar

19 dakika önce

Fatih'in Torunları 1453 Sosyal ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, vatandaşlara çorba ve poğaça ikram etti.

Çorba İkramıyla Kalpleri Isıtıyorlar, System.String[]
Fatih'in Torunları 1453 Sosyal ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, vatandaşlara çorba ve poğaça ikram etti.

Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen dernek üyeleri, evsiz vatandaşlar ile yabancı uyruklulara bardakta mercimek çorbası ve poğaça dağıttı.

Burada AA muhabirine açıklama yapan Fatih'in Torunları 1453 Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Kurucu Üyesi Hasan Alda, 4 yıldır sokakta kalanlara çorba ikram ederek gönüllerini ısıttıklarını söyledi.

Evsiz kimselerin giysi, ayakkabı, mont ve battaniye gibi ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Alda, "Bu sayede sosyal medya üzerinden yaptığımız çağrılarla yurt içinde ve dışında hayırda yarışan vatandaşlarımız bize destek oluyor." dedi.

Alda, 4 yıl önce termosla çorba dağıtmaya başladıklarını aktararak, "Çorbamız aşevimizde piştikten sonra burada dağıtımını yapıyoruz. İnsanlar çorba ve poğaça için bizi burada bekliyor. Aşevimizde her cumartesi günü 16.00 ile 17.00 saatleri arasında kıyafet yardımında da bulunuyoruz." diye konuştu.

Çorba ve poğaça ikramına ilk günden büyük ilgi gösteren vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Dernek üyeleri, pazar günleri dışında haftanın 6 günü saat 20.00'de Saraçhane Parkı'nda çorba ve poğaça ikramında bulunuyor.

Aynı zamanda evsiz vatandaşlara derneğin Karagümrük'teki aşevinde çorba ve yemek veriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:28 Kaynak: AA

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