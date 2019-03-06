Çorba Parası'nı AP'ye Şikayet Ettiler

HOLLANDA Kayserililer Vakfı, karayoluyla Türkiye
'ye giriş yapmak isteyen gurbetçilerin Bulgaristan
'daki sınır kapılarında rüşvet vermesi ve saatlerce bekletilmesi konusuna el attı. Bulgaristan'dan otomobilleri ile transit geçen Türkler'den istenen 'çorba parası'nı sıkı takibe alan ve Avrupalı Türklerin Bulgar polisi ile yaşadığı sorunların anlatıldığı 'Kara Kitap
'ı Sofya
hükümetine ileten AP Türkiye Raportörü Kati Piri de Hollanda
Kayserililer Vakfı'na destek verdi.
Piri, Türklerin yaşadığı bu sorunu çözmek için Hollanda Kayserililer Vakfı'nı AP'ye davet etti. Hollanda Kayserililer Derneği Başkanı Hasan Tekten, Yönetim Kurulu üyeleri Tekin Ateş, Mehmet Safrantı, Cafer Ateş, AP Türkiye Raportörü Kati Piri'yi ziyaret ederek yaşanılan sorunları anlattı. Vakıf yetkilileri, Bulgar polisinin Avrupalı Türkleri rüşvet vermeye zorladığını, kaynağı belli olmayan nakit cezalar yazdığını, zorunlu dezenfeksiyon gerekçesiyle araçları zorla yıkattığını ve ödemeyi reddedenlerin uzun süre kuyrukta bekletildiğini anlattı.
BELGELERİYLE ANLATTILAR
Geçen yıl 3 Bulgar gümrük görevlisinin işlerine son verilmesine rağmen Türk yolculara karşı yapılan yolsuzlukların devam ettiği izlenimini alan Kati Piri, Bulgaristan'ın 11 yıldır AB
üyesi olmasına ve Birliğin milyonlarca Euro sübvansiyon vermesine rağmen sınırdaki yolsuzlukların önlenemediği doğrultusunda şikayetlerin devam ettiğini belirtti.
Kati Piri, ardından AP'de Kayseri Hollanda Vakfı yetkililerini Bulgar temsilcileriyle görüştürdü. Vakıf temsilcileri, Bulgaristan'daki yolsuzlukların, bir yıl önceye kıyasla daha çok arttığını dile getirerek, Bulgar parlamenterlere pek çok olayı belgeleriyle sundu. Vakıf yöneticileri, bu görüşmenin ardından Bulgaristan sınır kapılarında sorunların azalması temennisinde bulundu.