Son Dakika Haberleri: Çorba Parası'nı AP'ye Şikayet Ettiler

Çorba Parası'nı AP'ye Şikayet Ettiler

59 dakika önce

HOLLANDA Kayserililer Vakfı, karayoluyla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen gurbetçilerin Bulgaristan'daki sınır kapılarında rüşvet vermesi ve saatlerce bekletilmesi konusuna el attı.

Çorba Parası'nı AP'ye Şikayet Ettiler, System.String[]
HOLLANDA Kayserililer Vakfı, karayoluyla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen gurbetçilerin Bulgaristan'daki sınır kapılarında rüşvet vermesi ve saatlerce bekletilmesi konusuna el attı. Bulgaristan'dan otomobilleri ile transit geçen Türkler'den istenen 'çorba parası'nı sıkı takibe alan ve Avrupalı Türklerin Bulgar polisi ile yaşadığı sorunların anlatıldığı 'Kara KitapSofya hükümetine ileten AP Türkiye Raportörü Kati Piri de Hollanda Kayserililer Vakfı'na destek verdi.

Piri, Türklerin yaşadığı bu sorunu çözmek için Hollanda Kayserililer Vakfı'nı AP'ye davet etti. Hollanda Kayserililer Derneği Başkanı Hasan Tekten, Yönetim Kurulu üyeleri Tekin Ateş, Mehmet Safrantı, Cafer Ateş, AP Türkiye Raportörü Kati Piri'yi ziyaret ederek yaşanılan sorunları anlattı. Vakıf yetkilileri, Bulgar polisinin Avrupalı Türkleri rüşvet vermeye zorladığını, kaynağı belli olmayan nakit cezalar yazdığını, zorunlu dezenfeksiyon gerekçesiyle araçları zorla yıkattığını ve ödemeyi reddedenlerin uzun süre kuyrukta bekletildiğini anlattı.





BELGELERİYLE ANLATTILAR

Geçen yıl 3 Bulgar gümrük görevlisinin işlerine son verilmesine rağmen Türk yolculara karşı yapılan yolsuzlukların devam ettiği izlenimini alan Kati Piri, Bulgaristan'ın 11 yıldır AB üyesi olmasına ve Birliğin milyonlarca Euro sübvansiyon vermesine rağmen sınırdaki yolsuzlukların önlenemediği doğrultusunda şikayetlerin devam ettiğini belirtti.

Kati Piri, ardından AP'de Kayseri Hollanda Vakfı yetkililerini Bulgar temsilcileriyle görüştürdü. Vakıf temsilcileri, Bulgaristan'daki yolsuzlukların, bir yıl önceye kıyasla daha çok arttığını dile getirerek, Bulgar parlamenterlere pek çok olayı belgeleriyle sundu. Vakıf yöneticileri, bu görüşmenin ardından Bulgaristan sınır kapılarında sorunların azalması temennisinde bulundu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:10 

Türkiye, Hollanda, Bulgaristan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP'nin Beyoğlu'nda Meclis Üyesi Adayı Olarak Gösterdiği İsim Olay Oldu Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız

Deprem Kahini Frank Hoogerbeets: Türkiye'de 8 Şidddetinde Deprem Olacak Türkiye'de Bitcoin ile 9 Konut Satıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 14:09:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorba Parası'nı AP'ye Şikayet Ettiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]