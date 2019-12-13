'Çorba parasına döner olmaz' - Son Dakika
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'Çorba parasına döner olmaz'

6 saat önce

TÜRKLERİN dünyaya yaydığı milli lezzetlerin başında gelen 'et döner'in ucuza satılması tartışmalarına katılan Erzurumlu Recai Emeç, "Çorba parasına döner olmaz. Dönerin lezzeti kaliteli etten olur" dedi.

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TÜRKLERİN dünyaya yaydığı milli lezzetlerin başında gelen 'et döner'in ucuza satılması tartışmalarına katılan Erzurumlu Recai Emeç, "Çorba parasına döner olmaz. Dönerin lezzeti kaliteli etten olur" dedi.

Deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki Erzurum yaylalarında doğal beslenen kuzu etinden 55 yıldır döner yaptıklarını söyleyen Recai Emeç, baba mesleğini hakkıyla sürdürdüklerini söyledi. Türkiye'de en iyi döneri yaptıklarını iddia eden Emeç, halkın ucuz ve merdiven altı döner satan yerlerden uzak durmasını istedi. Bu dönerlerin insan hayatını olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Recai Emeç, "Bu bizim baba mesleği. 55 yıldır hizmet veriyoruz. Yapılan bazı araştırma ve gurmelerin ifadelerine göre 'Türkiye'de en 10 iyi döner' arasında birinci gösterildik. Bunun en büyük nedeni ise kaliteden hiçbir zaman ödün vermedik. Biz dönerde, yaylada tamamen organik beslenen kuzu eti ve kendi yağını kullanıyoruz. Harici bir yağ kullanmıyoruz. Danadan döner yapanlar ise kuyruk yağı kullanıyor. O da güzel ama bunun haricinde bazıları böbrek, kavram ve iç yağ dediğimiz sabun sanayide kullanılan yağların yüzde 50'isini etin içine katarak porsiyonu 10 liradan satıyor. Bu büyük bir tehlike. Unutulmasın ki çorba parasına döner yenilmez" diye konuştu. Et dönerde bölgede yetişen mor koyun ırkından kuzuları tercih ettiklerini sözlerine ekleyen Emeç, "Kesilen etleri birkaç gün dinlendiriyoruz. Sonra kendimize ait bir salamura ile şişe takıp yine kendimize ait bir şekilde keserek servis ediyoruz. Etlerde kuzunun genellikle but, kürek ve döş kısmını kullanırız. Ette kuzunun kendi yağından başka hiçbir yağ bulunmaz. Kargo ile Türkiye'nin dört bir tarafına paket olarak gönderiyoruz" dedi


Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:41 Kaynak: DHA
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