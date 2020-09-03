'Çorbacı' cinayeti sanığı kardeşlerin cezaları değişti - Son Dakika

ANTALYA'da üniversiteli Muratcan Öztürk'ü (23) çorbacı çıkışında tabancayla alnından vurup öldüren Bülent Keme'ye (44) verilen 27 yıl 1 ay hapis cezası, Bölge Adliye Mahkemesi'nce 15 yıla düşürüldü. Cinayete iştirakten daha önce 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın kardeşi Erdal Keme'nin cezası ise 15 yıla çıkarıldı.

Olay, 2 Eylül 2018 tarihinde, Şarampol Caddesi'ndeki çorbacıda yaşandı. Akdeniz Üniversitesi Maliye Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Muratcan Öztürk ile aynı gece Lara'da gece kulübüne girişte sorun yaşadığı Bülent Keme ve arkadaşları arasında tartışma çıktı. Çalışanların ayırdığı kavga, çıkışta devam etti. Kavga sırasında Bülent Keme, Öztürk'ü alnından tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan Bülent Keme, Manavgat ilçesinde yakalandı. Keme ile birlikte cinayete iştirakten gözaltı alınan kardeşi Erdal Keme tutuklandı.