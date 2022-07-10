"Çorbacı dayı" bir bardak limonatayla gönülleri serinletiyor - Son Dakika
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"Çorbacı dayı" bir bardak limonatayla gönülleri serinletiyor

10.07.2022 11:38

Esnaf emeklisi Lokman Yıldız, Konya'da hastane önünde sıcaktan bunalanlara soğuk su ve limonata ikram ediyor.

Esnaf emeklisi Lokman Yıldız, Konya'da hastane önünde sıcaktan bunalanlara soğuk su ve limonata ikram ediyor.

Merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki Yıldız, 4 yıldır sürdürdüğü sıcak çorba ikramına yaz aylarında limonata ve soğuk suyla devam ediyor.

İnsanların yüzlerini güldürmek ve hayır dualarını almak için çabalayan Yıldız, hafta içi 4 gün kentteki hastanelerin önüne iyilik tezgahını açıyor.

Kentte "çorbacı dayı" ismiyle bilinen Lokman Yıldız, AA muhabirine, yaptığı hizmetten ötürü tanındığını, insanların gösterdiği sevgi ve ilgiden de mahcup olduğunu söyledi.

Hastane önünde kurduğu masaya insanları "ikram kardeşim" diye davet eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Hastaneye saat 12.00 gibi geliyorum. Limonatayı da kendim yapıyorum. İki büyük termostan birine koyuyorum. Plastik bardakla sıcak bunalanlara veriyorum. Bunlar bitince gidiyorum. Yazın soğuk su ve limonata kışın da sıcak çorba ekmek ikram ediyorum. Bunu yaparken de hiç zorlanmıyorum çünkü bunu isteyerek yapıyorum, içimden geliyor. İkram mesaisine yıllar önce başladım."

Kendi imkanlarıyla yapıyor, hayır kabul etmiyor

Yıldız, insanların teşekkür etmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Şaşıranlar da oluyor. İnsanlar sıcakta ikramı alınca, 'dünya varmış' diyerek içiyor. Hastanelere köyden gelen de oluyor, sıkıntısı olanı da var. Onlara dar gününde biraz destek olabilirsek bizden bahtiyarı yok. Amacımız Mevla'nın rızasını kazanmak. Hiç yorulmuyorum. İmkanım var olduğu sürece yapmaya çalışıyorum. Hayır kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Mehmet Demirel de Yıldız'a teşekkür ederek, "Gördüğümde mutlu oldum. Allah böyle kimselerin sayısını çoğaltsın, kendisini takdir ediyorum. Böyle güzelliklerle karşılaşmak mutluluktan başka bir şey getirmez. Allah kendisinden razı olsun." dedi.

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Kaynak: AA

Konya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Çorbacı dayı' bir bardak limonatayla gönülleri serinletiyor - Son Dakika

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