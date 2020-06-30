Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika

Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü

Uşak'ta bir esnaf, çorbacı dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşterisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Uşak'ta, Ahmet Yılmaz (37), çorbacı dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşterisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu

Olay, bugün saat 02.30 sıralarında, Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı Şeref Caddesi üzerindeki çorbacı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 3 kişi, Ahmet Yılmaz'ın çorbacı dükkanına geldi. Çorba içen grup, daha sonra sigara yaktı.

UYARILARA RAĞMEN SİGARA İÇMEYE DEVAM ETTİLER

Ahmet Yılmaz da müşterilerini sigara içmemeleri yönünde uyardı. Buna rağmen sigara içmeye devam eden müşteriler ile Yılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından dükkandan çıkan 3 kişiden biri kısa süre sonra geri gelip, Ahmet Yılmaz'ı önce ayağından, sonra da başından tabancayla vurarak yaraladı.

KURTARILAMADI

Saldırganlar, olay yerinden otomobille kaçarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 çocuk babası Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan saldırganların kimliklerini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Ahmet Yılmaz, Uşak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:47 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:49 Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu 14:41 3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu 13:12 Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 10:44 2 bin 600 nüfuslu mahallede 70 kişide korona çıktı! Kısıtlama yok ancak kimse sokağa çıkamıyor 10:18 Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü 09:33 Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı 07:42 Korona tam azaldı derken neden hortladı? Ünlü bilim insanı, yaptığımız 3 yanlışı sıraladı 02:17 Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi 01:13 Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu 21:25 Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı 20:17 İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı 19:27 Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi 18:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
14:48
3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu
14:41
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
14:31
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
14:26
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
14:24
Son Dakika: İşverenlerin süresi uzatılan kısa çalışma uygulaması için yeni başvuru yapması gerekmiyor
14:24
Sevilla, Ever Banega'nın boşluğunu milli oyuncu Okay Yokuşlu ile doldurmayı planlıyor
14:07
AK Parti cephesine bizzat soruldu: Bu kadar baro başkanı karşı çıkarken bu düzenleme neden var?
13:53
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına tepki gösterdi: Davutoğlu'ndan intikam almak için yaptılar
13:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 15:07:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]