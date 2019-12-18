Çorbaya bir tuz da Öğrencilerden - Son Dakika
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Çorbaya bir tuz da Öğrencilerden

6 saat önce

Bursa'da öğrenciler, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak, Soğanlı Kültür Merkezi'nde çorba dağıttı.

Çorbaya bir tuz da Öğrencilerden, System.String[]

Bursa'da öğrenciler, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak, Soğanlı Kültür Merkezi'nde çorba dağıttı.


Yoksullara Yardım Haftası dolayısıyla harçlıklarını biriktiren Ataevler Koleji öğrencileri, Osmangazi Belediyesi tarafından her gün ihtiyaç sahiplerine ücretsiz çorba dağıtımının yapıldığı Soğanlı Kültür Merkezi ve Somuncu Baba Evi'nin günlük çorba giderleri için katkıda bulundu. Giydikleri aşçı kıyafetleriyle ihtiyaç sahiplerine çorba dağıtan küçük kalplere Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil, Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman ve Özel Ataevler Koleji Müdürü Müge Canar eşlik etti. Osmangazi Belediyesi'nin ihtiyaç sahipleri için yaptıkları çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgiler alan öğrenciler, vatandaşlarla tek tek ilgilenerek çorba ikram etti.


Öğrencilerin hassasiyetine teşekkür eden Bülent Hamdi Cingil, "Her gün iki farklı noktamızda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza çorba dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Çorba dağıtımına güne erken başlayan esnafımız, işçimiz ve bölgede bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Böylesine önemli bir haftada Özel Ataevler Koleji öğrencilerimiz, harçlıklarını biriktirerek günlük çorba dağıtımı ücretini üstlendiler. Onları yürekten kutluyorum. Öğrencilerin bilinçlenmesi adına diğer okulların da benzer kampanyalar düzenlemesini ve ihtiyaç sahiplerine destekte bulunmasını diliyorum" dedi.


Özel Ataevler Koleji Müdürü Müge Canar ise öğrencilerinin oldukça mutlu olduğunu belirterek, kampanyaya destek verdiği için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:44 Kaynak: İHA
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