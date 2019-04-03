Corbyn'in Fotoğrafına Ateş Eden İngiliz Askerlerine Soruşturma

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Bakan Turhan: İstanbul Havalimanı'nın 194-225 Bin Kişi Aralığında İstihdam Oluşturması Bekleniyor

Khabib'in Menajeri Ali Abdelaziz, McGregor'a Ateş Püskürdü: Sen Bir Tecavüzcü ve F....enin Tekisin