Son Dakika Haberleri: Corbyn: May Brexit Anlaşması Konusunda Ciddi Değil

Corbyn: May Brexit Anlaşması Konusunda Ciddi Değil

41 dakika önce

Birleşik Krallık İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Başbakan Theresa May'in "Brexit anlaşması için Parlamento'da bir anlaşmaya varmak" konusunda "ciddi olmadığını" savundu.

Corbyn: May Brexit Anlaşması Konusunda Ciddi Değil, System.String[]
Birleşik Krallık İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Başbakan Theresa May'in "Brexit anlaşması için Parlamento'da bir anlaşmaya varmak" konusunda "ciddi olmadığını" savundu.

May'in "anlaşmasız Brexit seçeneğini" gündemden düşürmeye yanaşmadığına işaret eden Corbyn, bunun da Brexit anlaşması konusundaki "ciddiyetsizliğin" önemli kanıtı olduğunu ileri sürdü.

Gazetecilere konuşan Corbyn, Başbakan'ın diğer partilerle mevcut Brexit anlaşmasına alternatif arayışı için göreşmeler yapma isteklerini de "zaman kazanmaya çalışmak" diye nitelendirdi.

İşçi Partisi lideri, Başbakan May'i "düzmece" konuşmalarla, milletvekillerini, Parlamento'da reddedilen "baştan savma anlaşma"yı desteklemezlerse "anlaşmasız Brexit" ile tehdit etmeye çalışmakla da suçladı.

Corbyn May'i, "anlaşmasız Brexit'i gündeminden tamamen düşürüp, kırmızı çizgileri yok etmeye" ve İşçi Partisi ve diğer partilerle işbirliği yapıp, Birleşik Krallık'ta çoğunluğun istediğini yerine getirmeye çağırdı.

Corbyn, İşçi Partisi'nin, Birleşik Krallık'ın AB ile gümrük birliğinin bir parçası olarak kalmasını ve "güçlü bir tek pazar ilişkisi"nin sürmesini desteklediğini sözlerine ekledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:01 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, İşçi Partisi, Ekonomi
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