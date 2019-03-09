Son Dakika Haberleri: Corci Yaptığı Makyajla Kadına Şiddete Dikkat Çekti

Corci Yaptığı Makyajla Kadına Şiddete Dikkat Çekti

25 dakika önce

Corci, güzellik bakım fuarında yaptığı plastik makyajla, kadınların güzelliğinin şiddetle nasıl gölgelendiğini gözler önüne serdi.

Corci Yaptığı Makyajla Kadına Şiddete Dikkat Çekti, System.String[]

Her meslekten, her yaştan, her gelir düzeyinde olan kadının şiddete uğradığını söyleyen Corci, yaptığı plastik makyajla güzel bir kadının şiddete uğradığında nasıl göründüğünü gösterdi. Makyaja adanmış elli yıllık tecrübesini eğitimler vererek gençlere aktaran Corci, makyajın sırlarını Güzellik & Bakım Fuarında gençlerle paylaştı.

Bu yıl otuzuncu kez sektörü buluşturan Güzellik & Bakım fuarı açıldı. Beşyüzyirmi markanın katılımıyla gerçekleşen fuar, ikinci gününde on bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Fuarda, özellikle yeni nesil kozmetikler, medikal estetik uygulamaları, yeni teknolojiler, ürün, yöntem ve hizmetler sergileniyor. Bohem makyaj yarışması, saç ve plastik makyaj show gibi birbirinden renkli etkinliklerin yanı sıra, değerli uzmanlar fuarda konuşmacı olarak yer alıyor.

Estetik dermatoloji ürün, kozmetik, makyaj ürün ve ekipmanları, profesyonel tırnak ekipmanları, el – ayak bakımı, spa – wellness, fitness ürün ve ekipmanları, paketleme teknolojileri, saç & bakım ekipmanları kategorilerinde ürünler sergileniyor. Otuzuncu kez kapılarını ziyaretçilerine açan fuar, TG Expo tarafından düzenleniyor ve 10 Mart Pazar gününe kadar gezilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:02 Kaynak: Bültenler

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