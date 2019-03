Corendon'a Almanya'dan Prestijli Ödül

Corendon Turizm Grubu, son projesi "Mission 747 (Görev 747)" ile Almanya 'nın en prestijli turizm multimedya ödüllerinden "The Golden Citygate"e layık görüldü.Şubat ayında Benelüks ülkelerinin en büyük oteli olan Corendon Village Hotel'in bahçesine otobanlardan, kanallardan ve tarlalardan geçerek yerleştirilen dünyanın en yaşlı Boeing 747 Jumbo Jet'inin hikayesinin konu edinen tanıtım filmi "Mission 747", Almanya'nın en prestijli turizm multimedya ödülünü almaya hak kazandı. Her yıl ITB Berlin Turizm Fuarı esnasında düzenlenen The Golden Citygate Ödülleri'nde "Mission 747", "En İyi Etkinlik Tanıtım Filmi" kategorisinde en başarılı proje seçildi.Aralarında Steinberger Otelleri'nin sahibi Christine Steigenberger'in de yer aldığı 45 kişilik jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda birinciliğe layık görülen "Mission 747" projesinin en ilgi çekici tarafının, uçağın Corendon renkleriyle geçtiği 18 tarla, sayısız kanal ve Amsterdam 'ın en işlek otobanı A9 boyunca verdiği etkileyici görüntü olduğu belirtildi.Tanıtım filmi, tüm dünya basınında geniş yer edinen ve 5 bin basın mensubunun canlı takip ettiği etkinliği başından sonuna görüntüleyen Swen Klawunder tarafından hazırlandı. Yaklaşık 2 dakikalık "Mission 747" tanıtım filmi, yayınlandığı farklı mecralarda bir milyondan fazla seyirciye ulaştı.Yarışmanın Başkan Yardımcısı Enrique Lepehne, ITB Berlin Fuarı'nda Corendon Havayolları'nın standına gelerek ödülü Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer'e bizzat takdim etti. Ödül töreni esnasında kısa bir konuşma yapan Karaer, Corendon'un kurulduğunu 1997 yılından bu yana hep yenilikçi bir şirket olmaya çalıştığının altını çizerek, son projeleri olan "Mission 747" ile bir jumbo jeti otobandan geçirerek yine bir ilke imza attıklarını anlattı. 5 gün süren taşınma operasyonu boyunca hem Hollanda halkının hem de dünya basınının gösterdiği büyük ilginin projenin farklılığından kaynaklandığını açıklayan Karaer, "Bu gibi büyük ve sansasyonel projeler Avrupa 'da çok ilgi görüyor. Dev bir uçağın Amsterdam'ın en işlek otobanından geçmesi de büyük yankı uyandırdı. Corendon Village Hotel Amsterdam'ın bahçesine yerleştirdiğimiz Boeing 747'yi Eylül 2019'da hizmete sunduğumuz zaman bu ilginin artarak devam edeceğine eminiz. 747'nin içinde misafirlerimize havacılıkla ilgili bir çok deneyim yaşama imkanı sunacağız, ayrıca uçağın içinde 5D uçuş simülasyonu da olacak" dedi. - ANTALYA