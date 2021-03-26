Corendon Airlines, 2022 İngiltere uçuşlarını satışa açtı

Corendon Airlines, İngiltere pazarına sunduğu tarifeli ve charter seferleri artırırken erken rezervasyon eğiliminin çok güçlü olduğu bu pazar için 2022 yaz programını satışa sundu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, 2021 yazında İngiltere'nin Gatwick ve Manchester meydanlarından Yunan Adaları ve Türkiye'ye seferler planlayan ve pazara sunan Corendon Airlines, 2022 yazında ise Gatwick, Manchester, Glasgow, Newcastle ve Birmingham'dan düzenleyeceği turistik uçuşlarla piyasaya 500 bin koltuk arz ediyor.

Tatil planlarını erken yapan ve dijital rezervasyonda aktif bir pazar olan İngiltere'de Antalya ve Dalaman her geçen yıl daha büyük ilgi görüyor.

Corendon Airlines, İngiliz turistlerin uzun yıllardır vazgeçilmezi olan Ege ve Akdeniz destinasyonlarına ortak ulaşım merkezi Dalaman Havalimanı'na 2022 yazında bir uçak konumlandırarak 5 İngiliz şehrinden bölgeye turist taşıyacak.

Firma, 2022 yazında Antalya'ya da yoğun sefer düzenleyecek. Özellikle Londra'dan Antalya'ya planladıkları günlük uçuşları yoğun ilgi gören hava yolu firması, 2021'de Gaziantep ile başladığı İngiltere-Anadolu seferlerine 2022'de de devam edecek.

Corendon Airlines'ın 2022 yazında haftada 41 uçuş düzenleyeceği İngiltere programı şu şekilde:

"Londra (Gatwick Havalimanı): Antalya: Her gün, Dalaman: Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Pazar, Girit: Salı, Perşembe, Pazar, Rodos: Perşembe ve Pazar. Manchester: Antalya: Salı, Perşembe, Pazar, Dalaman: Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Pazar, Girit: Salı, Perşembe, Pazar, Rodos: Perşembe ve Pazar. Glasgow: Antalya: Pazartesi ve Cuma, Dalaman: Salı ve Perşembe. Newcastle: Antalya: Çarşamba ve Cumartesi, Dalaman: Salı ve Cumartesi. Birmingham: Antalya: Salı, Perşembe, Pazar, Dalaman: Perşembe ve Cumartesi."