Corendon Airlines 27 Haziran'da uçmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Corendon Airlines 27 Haziran'da uçmaya hazırlanıyor

Korona virüs salgını nedeniyle Mart ayında tüm uçuşlarına ara veren Corendon Airlines, 27 Haziran'da Almanya'nın 22 şehrinden İspanya, İtalya, Türkiye, Mısır ve Yunan adalarına uçmaya hazırlanıyor.

Corendon Airlines 27 Haziran'da uçmaya hazırlanıyor, System.String[]

Korona virüs salgını nedeniyle Mart ayında tüm uçuşlarına ara veren Corendon Airlines, 27 Haziran'da Almanya'nın 22 şehrinden İspanya, İtalya, Türkiye, Mısır ve Yunan adalarına uçmaya hazırlanıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle Mart ayında tüm uçuşlarına ara veren Corendon Airlines, 27 Haziran'da seferlerini başlatıyor. Tüm yolcular ve uçuş personelinin sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin tümünü alan Corendon Airlines, uçaklarda da yolcuların sağlığını korumak için yoğun dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi. Salgın sonucu Avrupa ülkelerinin sınırlarını kapatmaya başlamasıyla Mart ayında operasyonlarını durduran Corendon Airlines, 2020 yaz sezonunda düzenleyeceği uluslararası uçuşların programını açıkladı. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinden turistik destinasyonlara uçuşlar düzenleyen Corendon Airlines, Almanya'da tatil sezonunun açılacağı 27 Haziran itibarıyla Almanya'nın 22 şehrinden İspanya, İtalya, Türkiye, Mısır ve Yunan adalarına uçmaya başlayacak. Corendon Airlines'ın sunacağı bu uçuşların biletleri tur operatörleri, seyahat acenteleri ve corendonairlines.com web sitesinde satışa sunuldu.

Ekim'den itibaren ilk uçuş planına dönüş var

Corendon Airlines'ın yeni dönem planları ve uçuşlarda alınan önlemler hakkında bilgi veren Corendon Airlines CEO'su Yıldıray Karaer, "Avrupa tescilli uçaklarımız ile Almanya'daki base'lerimiz Köln, Hannover, Nürnberg, Münster/Osnabrück de dahil olmak üzere başlatacağımız operasyonumuzu Türkiye base'lerinden çıkışlı Avusturya, Almanya, İsviçre, Hollanda, Belçika ve Polonya uçuşlarıyla devam ettireceğiz. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları için de başta Kayseri olmak üzere Anadolu'nun 10 şehrine uçuşlarımıza da yine 27 Haziran itibarıyla başlayacağız. İlk aşamada talebin düşük olacağını öngördüğümüz için kısıtlı bir programla çıkıyoruz. Fakat kısa sürede sektörde toparlanma beklediğimiz için özellikle Ekim'den itibaren kaynak pazarlarımızdaki okul tatillerini de göz önünde bulundurarak, sezon öncesi açıkladığımız ilk uçuş planımıza dönebilmek arzusundayız" diye konuştu.

Uçuşlar için tüm önlemler hazır

Yeni uçuş deneyimi olarak adlandırdıkları bu dönemde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Sivil Havacılık otoritelerinin getirdiği önlemlerin yanı sıra birçok ekstra prosedür daha geliştirdiklerini ifade eden Karaer, "Yolcularımız ve ekiplerimizi korumak ve onların güvenle uçabilmesi için her türlü önlemi alıyoruz. Uçaklarımızda normal temizlik süreçlerine ek olarak düzenli aralıklarla yoğun dezenfeksiyon işlemleri yapıyoruz. Bunun yanı sıra yolcularımız, uçaklarımızdaki Hepa filtreleri ve dikey hava akışı sağlayan havalandırma sistemleri sayesinde kabin içerisindeki hava sirkülasyonun kalitesine güvenebilirler. Ayrıca uçuş süresince tüm yolcularımız ve uçuş ekiplerimiz için maske zorunluluğu bulunuyor. Check-in ve boarding süreçlerimizi de bu özel duruma göre adapte ettik. Yolcularımızı mümkün olduğu kadar online check-in'e teşvik edip, boarding ve deboarding süreçlerini de küçük gruplar halinde yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

Corendon Airlines, yeni filmini sosyal medya kanallarından da yayınlayarak yolcuları ile paylaştı. 2020 yaz sezonunda Corendon Airlines'ın Almanya'dan gerçekleştireceği uçuşlar için uçuş planlaması şu şekilde:

Yunan Adaları: Kos, Rodos, Girit

Kanarya Adaları: Tenerife, Fuerteventura, Grand Kanarya, Lanzarote

Balerya Adaları: Palma

Türkiye: Antalya, İzmir, Bodrum, Kayseri, Ankara, Gaziantep, Edremit, Trabzon, Zonguldak, Adana

İtalya: Olbia

Mısır: Hurghada - ANTALYA

Türkiye, Almanya, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 05:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Corendon Airlines 27 Haziran'da uçmaya hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor Karpuzun fiyatı yüksek olunca pazarlarda dilimle satılmaya başlandı Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 380,2 liradan işlem görüyor Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası         
17:05
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi         
17:03
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti         
17:02
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi         
16:59
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı         
16:53
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık         
16:06
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi         
15:45
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi         
15:37
Emrata işleri büyütüyor! Yeni koleksiyonunu tanıtan eşiyle samimi pozlar verdi Emrata işleri büyütüyor! Yeni koleksiyonunu tanıtan eşiyle samimi pozlar verdi         
15:20
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor         
15:14
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı         
15:12
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu         
15:08
Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı         
15:07
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü         
15:04
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı         
15:03
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti         
14:51
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı         
14:49
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap         
14:45
Otogardaki 80 dükkanı sel bastı! Otogar esnafı, asfalt kazan İBB'yi suçladı Otogardaki 80 dükkanı sel bastı! Otogar esnafı, asfalt kazan İBB'yi suçladı         
14:33
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına AK Parti'den iki farklı yanıt geldi         
14:27
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı         
14:18
Sadece 2 hafta ömrü olan ters laleler, görenleri kendine hayran bırakıyor Sadece 2 hafta ömrü olan ters laleler, görenleri kendine hayran bırakıyor         
14:15
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı         
14:06
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti         
14:03
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:46
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler         
13:29
Yaşıtları gezerken o, 4 saatlik sokağa çıkma izninde işinin başına koştu Yaşıtları gezerken o, 4 saatlik sokağa çıkma izninde işinin başına koştu         
13:22
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti         
13:22
İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt         
13:17
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz         
13:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 17:16:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Corendon Airlines 27 Haziran'da uçmaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]