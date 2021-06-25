Corendon Airlines artan seyahat talepleri sonrası uçuş programına ilaveler yaptı

Corendon Airlines, Avrupa genelinde aşılanmanın artmasıyla yükselen seyahat talepleri sonrası Avrupa'dan Türkiye başta olmak üzere birçok tatil destinasyonuna yönelik uçuş programına ilave yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Düsseldorf Havalimanı'na konumlandırdıkları ilk uçak için etkinlik düzenleyen Corendon Airlines, bu hamleyle hem turistik hem de etnik uçuşlardaki ağını genişletecek.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Corendon Airlines Üst Yöneticisi (CEO) Yıldıray Karaer, yıllardır Türkiye'ye ve Almanya'nın tercih ettiği diğer tatil destinasyonlarına uçuşlar düzenledikleri Düsseldorf Havalimanı'na uçak konumlandırmak için uzun bir süredir karşılıklı görüşmeleri sürdürdüklerini anlattı.

Her zaman yoğunluğundan dolayı slot sıkıntısı yaşanan Düsseldorf Havalimanı'ndaki etkinliklerini artırmak istediklerini kaydeden Karaer, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu amaç doğrultusunda kriz dönemini iyi değerlendirerek yoğun bir uçuş planı hazırladık. Birçok hava yolu kriz sebebiyle adım atma konusunda kararsızken biz bu boşluğu dolduracak bir hamle yaptık ve ilk uçağımızı buraya konumlandırdık. 2 Temmuz itibarıyla ikinci, 2022 yazı itibarıyla da üçüncü uçaklarımız bu önemli meydana konumlanıyor. Önümüzdeki 3 sene boyunca buradaki hacmimizi her sene yüzde 20 büyütmeyi ve base uçak sayımızı artırmayı hedefliyoruz."

Karaer, yaz ayları itibarıyla Düsseldorf Havalimanı'ndan haftada toplam 60 kez olmak üzere Antalya, İzmir, Zonguldak, Adana, Ankara, Trabzon, Diyarbakır, Gazipaşa, Samsun ve Bodrum'un yanı sıra çok sayıda destinasyona uçacaklarını bildirdi.

"Bir anda artan talep ile ilave kapasite arayışına girdik"

Yıldıray Karaer, sadece yaz sezonu için 500 bin adet tek yön koltuk planladıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ayrıca özellikle turistik Türkiye destinasyonlarına olan son dakika talebin bir anda artmasıyla, ilave kapasite arayışına girdik ve 2021 yazı için planladığımız filoya ek olarak başka hava yollarından wet lease uçaklar kiralama yoluna gittik. Aslında krizin etkilerinin yaz sezonunda azalacağını öngörüp yoğun bir Antalya programı hazırlamıştık fakat Almanya, Hollanda ve Belçika'dan gelen yüksek talep sonucu programımızı genişletme yoluna gittik. Turistik hatların yanı sıra Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın da etnik hatlarımıza ilgisi çok arttı. Geçen sene başladığımız Zonguldak seferlerine ve henüz yeni başladığımız Brüksel- Eskişehir hatlarına kışın da devam kararı aldık."

"Rusya ve Kazakistan'a yeniden uçuyoruz"

Corendon Airlines CEO'su Karaer, yoğun uçuş düzenledikleri Almanya, Hollanda ve Belçika'dan gelen taleplerin yanında Romanya, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Macaristan, Finlandiya, Bulgaristan ve Polonya gibi diğer Avrupa ülkelerindeki hareketliliğin de sevindirici olduğunu bildirdi.

Turistik uçuşlarda hem destinasyon hem de pazar sayılarını artırmayı hedeflediklerini kaydeden Karaer, şu bilgileri verdi:

"Geçtiğimiz günlerde Rusya'dan Türkiye'ye seyahat serbestliğinin başlaması üzerine biz de yıllar önce uçtuğumuz Rusya ve Kazakistan hatlarımızı yeniden aktifleştirdik. Ekaterinburg'dan Türkiye'ye günlük olarak uçmaya başlarken, Kazakistan'ın Astana ve Almatı şehirlerine de planlama yaptık ve bunların da sayısını artırmak amacındayız."

Etkinliğe, Düsseldorf Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Schnalke de katıldı.