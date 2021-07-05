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Corendon Airlines bu kez de Basel havalımanında bir uçak konumlandırıyor - Son Dakika

Corendon Airlines bu kez de Basel havalımanında bir uçak konumlandırıyor

05.07.2021 11:04
Corendon Airlines bu kez de Basel havalımanında bir uçak konumlandırıyor, System.String[]

Geçen hafta Düsseldorf Havalimanındaki base operasyonunu duyuran Corendon Airlines bu kez de Avrupa'nın önemli havalimanlarından Basel'e de bir uçak konumlandırdı.

Geçen hafta Düsseldorf Havalimanındaki base operasyonunu duyuran Corendon Airlines bu kez de Avrupa'nın önemli havalimanlarından Basel'e de bir uçak konumlandırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son yıllarda Basel'den Türkiye, Mısır ve Yunan Adalarına direkt uçuşlar düzenlemekte olan Corendon Airlines, EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg'da bir üs açmaya karar vererek Avrupa'nın bu yoğun havalimanına sunduğu uçuş programını genişletti.

İlk uçuşunu gerçekleştirmek için 2 Temmuz 2021 Cuma günü Basel'deki yeni evine inen 9H-TJD kuyruk numaralı ve Avrupa Birliği bayraklı uçak için havalimanı tarafından gerçekleştirilen geleneksel su takı ile karşılama seremonisinin ardından Corendon Airlines ve EuroAirport Basel yöneticilerinin katılımı ile bir basın toplantısı düzenlendi.

Açıklamada toplantıdaki değerlendirmelerine yer verilen Corendon Airlines CEO'su Yıldıray Karaer, EuroAirport'un önemine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"EuroAirport Basel, Fransız, Alman ve İsviçrelilere hitap etmesi sebebiyle konum olarak çok önemli bir havalimanı. Bir milyondan fazla nüfusa sahip bir sanayi metropolü olması sebebiyle ekonomik olarak çok dinamik bir bölge. Bu nedenle havalimanının potansiyeline inanarak Temmuz 2020'den itibaren uçaklarımızdan birini buraya konumlandırma kararı verdik. Bu uçak ile sezon boyunca Basel'den günde birden fazla kez olmak üzere Yunanistan'ın Girit, Korfu, Rodos ve Kos adalarına uçacağız. Türkiye'de ise turistik destinasyonlarımız olan Antalya, İzmir ve Bodrum'un yanı sıra Ankara, Kayseri ve Gaziantep'e etnik uçuşlar düzenleyeceğiz. 2021 sonbaharından itibaren ise Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Palma de Mallorca ve Tenerife gibi İspanya'nın en popüler noktalarına uçacağız."

İsviçre'nin üçüncü en büyük ulusal havalimanı ve Fransa'nın en büyük beşinci bölgesel havalimanı olan EuroAirport'un Direktörü Matthias Suhr ise konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Krizlere rağmen yatırımlarına ara vermeyen ve büyük bir dinamizm sergileyen Corendon Airlines'ı Basel'de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Corendon Airlines'ın bu yeni atağı ile pandemi sonrası artan bölgemizdeki seyahat talebinin büyük bir kısmını birlikte karşılayacağız. Bu da bir milyon potansiyel yolcusu olan havalimanımızın cazibesini artırıyor. Havalimanımızın en çok destinasyon sunan ilk 4 hava yolundan biri olan Corendon Airlines'a yapacağımız ev sahipliği ile Akdeniz yelpazemizi genişletirken üç uluslu bölgemiz ile tüm Avrupa arasında bağlantı sağlamadaki rolümüz de güçlenecek."

Corendon Airlines'ın EuroAirport'tan sunduğu 2021 Yaz sezonu uçuşlarının programı ise şu şekilde:

"Basel - İzmir : Perşembe, Pazar

Basel - Antalya : Salı, Perşembe, Pazar

Basel - Kayseri : Pazartesi, Cuma

Basel - Bodrum : Salı, Cumartesi

Basel - Ankara : Pazar

Basel - Gaziantep : Cuma

Basel - Korfu : Çarşamba, Cuma, Pazar

Basel - Herklion : Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi

Basel - Kos : Perşembe, Pazar

Basel - Rodos : Pazartesi, Perşembe, Cumartesi"

Corendon Airlines bu kez de Basel havalımanında bir uçak konumlandırıyor
Corendon Airlines bu kez de Basel havalımanında bir uçak konumlandırıyor
Corendon Airlines bu kez de Basel havalımanında bir uçak konumlandırıyor

Düsselldorf, Freiburg, Türkiye, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Corendon Airlines bu kez de Basel havalımanında bir uçak konumlandırıyor - Son Dakika Ekonomi


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