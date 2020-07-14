Corendon Airlines, kış turizminden umutlu - Son Dakika

ANTALYA'da, pandemi nedeniyle zorlu bir sezon geçiren turizm sektörü, yaralarını sarmak için 2020-2021 kış dönemi hazırlığındayken, Türkiye merkezli hava yolu operatörü Corendon Airlines, yoğun ve genişletilmiş bir kış programı açıkladı.

Türkiye, Hollanda ve Malta'da 3 farklı bayraklı havayoluna sahip olan Corendon Airlines, kışa iddialı bir programla girmeye hazırlanıyor. Almanya başta olmak üzere, Avusturya, İsviçre, Polonya, Hollanda ve Belçika'dan popüler kış tatili destinasyonları Türkiye, İspanya, Mısır, İsrail ve Fas'a uçuşlar düzenleyecek şirket, kış sezonunun potansiyeline inanarak uçuş ağına hem yeni destinasyonlar ekledi hem de haftalık uçuş sayılarını artırarak programını genişletti. Corendon Airlines ayrıca kış döneminde Avrupa'dan Türkiye'ye olan ilginin artacağını öngörerek hem Antalya ve İzmir gibi tatil destinasyonlarına hem de Anadolu hatlarına düzenlediği direkt seferlere ara vermeden devam edecek.

Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan, firmanın kış programı ile ilgili şunları söyledi:

"Pandemi sebebiyle geç ve talep azlığı ile başlayan 2020 yaz sezonu sonrasında 2020- 2021 kış sezonunda tatil destinasyonlarına olan ilginin geçmiş yıllardan daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Bu sebeple, biz de başta ana pazarımız olan Almanya olmak üzere Avrupa uçuşlarımızın sayılarını artırdık. Almanların ve Avusturyalıların yoğun ilgisi üzerine Kanarya Adaları 'na bu kış daha önce hiç uçmadığımız kadar fazla uçacağız. Avusturya'dan yıllar sonra ilk kez Kanarya Adaları'na yeniden uçulmaya başlanacak. Almanya'nın Türkiye ve Mısır için vatandaşlarına verdiği seyahat uyarısının önümüzdeki günlerde veya önünde sonunda sona ereceğine inanıyoruz. Bu sebeple, yine Mısır'ın popüler tatil şehri Hurghada'ya olan talebin geri döneceğinden yola çıkarak hayli yoğun bir program hazırladık. Bu yıl ilk kez Mısır' da Sharm-el Sheikh'i ve İsrail'de Tel-Aviv' i kış destinasyonu olarak sunuyoruz."

Son iki senedir gurbetçi vatandaşların yaşadığı Avrupa şehirlerinden Anadolu'ya direkt uçuşlar düzenlemeye başlayan Corendon Airlines'in, kışın da hız kesmeden bu uçuşlara devam edeceğini kaydeden Aslan, Anadolu hatlarının 12 ay devamlılığı için bu uçuşları hem Almanya'daki 4 base'leri hem de Türkiye'deki uçakları ile desteklediklerini anlatttı.

GURBETÇİLERE YÖNELİK

Mine Aslan, "Almanya ve Hollanda'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın en çok direkt uçmak istediği şehir olan Kayseri 'deki base'imizi yaz aylarındaki gibi aynen devam ettiriyoruz. Bu meydana kış boyu Avrupa'dan haftada 11 uçuş gerçekleştireceğiz. İzmir ve Antalya'ya hem turistik hem etnik uçuşlarımızın sayısını arttırırken Trabzon Zonguldak ve Gaziantep uçuşlarımız da yine kış boyu devam edecek. Ayrıca bu yaz başladığımız Brüksel- Eskişehir hattına da yine düzenli uçuyor olacağız" diye konuştu.

POLONYA UÇUŞLARI YENİDEN BAŞLIYOR

Geçen sezon Polonyalı tur operatörleri ve acenteleriyle yaptığı iş birlikleri ile bu pazara da hızlı giriş yapan Corendon Airlines, pandemi sebebiyle ara verdiği uçuşlarına Ağustos ayı itibarıyla yeniden başlıyor. Corendon Airlines, Polonya'nın Varşova ve Katoviçe şehirlerinden Antalya ve Hurghada'ya kış boyu uçacak.