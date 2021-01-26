Corendon Airlines'tan "Dilediğin gibi uç, istediğin gibi öde" kampanyası! - Son Dakika

Corendon Airlines'tan "Dilediğin gibi uç, istediğin gibi öde" kampanyası!

26.01.2021 14:29
Corendon Airlines'tan

Corendon Airlines, erken rezervasyon döneminde yolcularına cazip indirimlerin yanı sıra ödeme şeklini de istediği gibi belirleme seçeneği sunuyor. Covid 19 salgını sebebiyle seyahat planlarında yaşanan zorlukları göz önünde bulundurarak hazırlanan birbirinden esnek kampanyalar, Corendon Airlines yolcularına 2021'de yapacakları seyahatler için diledikleri zaman ödeme yapmayı, uçuştan önce değişiklik yapabilme hakkını ve iptal durumunda 21 gün içerisinde para iade garantisini sunuyor.

Corendon Airlines, erken rezervasyon döneminde yolcularına cazip indirimlerin yanı sıra ödeme şeklini de istediği gibi belirleme seçeneği sunuyor. Covid 19 salgını sebebiyle seyahat planlarında yaşanan zorlukları göz önünde bulundurarak hazırlanan birbirinden esnek kampanyalar, Corendon Airlines yolcularına 2021'de yapacakları seyahatler için diledikleri zaman ödeme yapmayı, uçuştan önce değişiklik yapabilme hakkını ve iptal durumunda 21 gün içerisinde para iade garantisini sunuyor.

2021 yılında herkes dilediği tatil destinasyonuna uçabilsin diye hazırlanan ve havacılık fonetik alfabesinin ilk 3 harfinden (Alpha-Bravo-Charlie) esinlenilerek isim verilen kampanyalar, corendonairlines.com web sitesi üzerinden yapılan biletlemelerde geçerli olacak. Erken rezervasyon kampanyalarının detayları aşağıdaki gibidir:

Alpha ile %25'e varan erken rezervasyon indirimi!

Tarihleri ve gideceği destinasyon belli olan yolcular, "ALPHA" kampanya seçeneği ile bilet ücretinin tamamını rezervasyon aşamasında ödeyerek en yüksek indirim oranlarından yararlanabilirler. Üstelik, uçuşlarından 3 gün öncesine kadar biletlerini cezasız bir şekilde değiştirebilirler veya aldıkları bilet sınıfının koşulları doğrultusunda biletlerini iptal edebilirler.

"ALPHA"kampanyasından yararlanmak isteyenler aşağıdaki oranlarda erken rezervasyon indirimi alabilirler:

Nisan, Mayıs, Haziran 2021 uçuşları için ANINDA %25 indirim

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 2021 uçuşları için ise ANINDA %15 indirim

Bravo ile 25€'ya rezervasyonunu garantile!

Tatil planı henüz tam netleşmemiş olan yolcular, bilet fiyatı ne kadar olursa olsun, koltuk başına tek yön sadece 25€ ön ödeme yaparak, kalan bilet ücretini uçuşlarından 4 hafta öncesine kadar ödeyebilirler. Üstelik, uçuşlarından 5 gün öncesine kadar biletlerini cezasız bir şekilde değiştirebilir veya aldıkları bilet sınıfının koşulları doğrultusunda biletlerini iptal edebilirler.

"BRAVO"kampanyasından yararlanmak isteyenler aşağıdaki oranlarda erken rezervasyon indirimi alabilirler:

Nisan, Mayıs, Haziran 2021 uçuşları için ANINDA %20 indirim,

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 2021 uçuşları için ise ANINDA %10 indirim

Charlie ile rezervasyonunu şimdi yap, sonra öde!

Tatil planları sonradan değişebilecek yolcular ise "CHARLIE" seçeneği ile satın almayı düşündükleri bileti hiçbir ön ödeme yapmadan ayırtabilir ve ödemesini uçuştan 6 hafta öncesine kadar gerçekleştirebilirler. Bu kampanya dahilindeki biletler, satın alındığı takdirde uçuştan 7 gün öncesine kadar cezasız değiştirebilir veya bilet sınıfının koşulları doğrultusunda iptal edebilir.

"CHARLIE"kampanyasından yararlanmak isteyenler aşağıdaki oranlarda erken rezervasyon indirimi alabilirler:

Nisan, Mayıs, Haziran 2021 uçuşları için ANINDA %10 indirim,

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 2021 uçuşları için ise ANINDA %5 indirim.

Corendon Airlines'tan Dilediğin gibi uç, istediğin gibi öde kampanyası!

Koronavirüs, Haziran, Mayıs, Nisan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Corendon Airlines'tan 'Dilediğin gibi uç, istediğin gibi öde' kampanyası! - Son Dakika Magazin


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